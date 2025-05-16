我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

2至3周內公布對各國關稅 川普強調「沒有餘裕了」

從福州偷渡潮到全國走線潮 教授陳國霖談「1條路，2代人」

街邊找車位起爭執 洛市女子遭歧視辱罵電鋸攻擊

洛杉磯訊
一名女子在尋找停車位時遭遇一名男子的種族歧視辱罵和電鋸攻擊車輛。（圖片來自KTLA電視台）
一名女子在尋找停車位時遭遇一名男子的種族歧視辱罵和電鋸攻擊車輛。（圖片來自KTLA電視台）

近日，洛杉磯好萊塢（Hollywood）地區發生一起驚人的暴力襲擊事件，一名女子在尋找停車位時遭遇一名男子的種族歧視辱罵以及使用電鋸攻擊車輛。

事件發生在13日（周二）晚上約7時，當時受害女子正在Lexington大道與Lodi大道附近的狹窄街道上尋找停車位。當她駛近一輛停放在建築工地外的卡車擋住了道路，她便要求卡車車主移位，隨後局勢急劇升級。兩名男子開始對她激烈辱罵，其中包含種族歧視的言語，並使用了N字，其中一名男子更靠近她的車窗。受害女子回憶道：「他把手伸進我的車裡，試圖搶我的手機，我當時立刻拿出胡椒噴霧自衛。」她表示，由於安全原因不願透露身份。

隨後，該名男子走向建設中的房屋車庫，並手持電鋸走了出來。「我當時完全被震驚到無法移動，甚至無法說話。」受害者說道，「但我仍然用手機錄下了這一事件，並聽到了當時的情況。」

該名男子隨後用電鋸攻擊她的車輛。「他走到我的副駕駛座窗戶前，並多次用電鋸砍擊我的車窗和後排座位的車門。」受害女子回憶說。「他用力地砍擊，從錄音中可以聽到電鋸的聲音。」在此情況下，她決定撥打911報警。

當警方趕到現場時，這名持電鋸的男子已經逃離現場。第二名在建設工地的男子則留下來並向警方提供了證詞。他表示，該名嫌犯並非這裡上的工人，而是一個路過並主動幫他搬運設備的男子。

目前，警方正在追捕該名嫌疑人，並對提起犯罪指控。受害女子表示，該事件造成她的車輛損失約1000美元。

儘管她在事件中未受傷，但她希望嫌疑人能夠儘早被捕，以免他再次犯案。「我當時真的很害怕，感到完全無助，但從他說出第一個種族歧視的言語時，我就知道必須錄下這段過程。」她說。

嫌疑人被描述為一名年約50歲以上、光頭的白人男子，身高約5英尺5英寸，綠色眼睛、鬍子以及左手中指有傷疤。任何擁有嫌疑人相關資訊的人，請致電洛杉磯市警察局1-877-527-3247。

種族歧視 洛杉磯 好萊塢

上一則

花季易招「馬蜂窩」 南加媽砍花護嬰 專家建議這麼做

下一則

洛縣商家連環遭竊 作案相似疑為同夥

延伸閱讀

紐約客談／華人卡車司機 未來還走得通嗎

紐約客談／華人卡車司機 未來還走得通嗎
川普要求卡車司機具英語能力 華人炸鍋

川普要求卡車司機具英語能力 華人炸鍋
洛市擬漲旅館員工時薪 業者威脅退出奧運

洛市擬漲旅館員工時薪 業者威脅退出奧運
洛市無家可歸者 6年來首減少

洛市無家可歸者 6年來首減少
洛市4萬人無家可歸 最新調查6年首下降

洛市4萬人無家可歸 最新調查6年首下降
英語水平趨嚴 華人司機雪上加霜

英語水平趨嚴 華人司機雪上加霜

熱門新聞

直播「自殺」後，余傑菲的訃聞在網路上出現。（取自X）

Zerebro加密幣華裔創辦人余傑菲自殺是騙局 在父母家中被發現

2025-05-09 14:49
律師指出，假結婚交易中，「敲詐勒索」已成為常態。（示意圖，取材自Unsplash.com）

假結婚遭遇敲詐 華女人財兩失、被逼發生性關係

2025-05-13 23:44
Capital One Shopping的比價功能。（Thrifty World Traveler）

別再傻傻上官網買機票 這3個App幫你省40%

2025-05-10 16:21
秋前原的臉部瘀青。（「Go Fund Me」）

滾回中國 南加七旬教授被撞重傷

2025-05-15 16:25
加州奶茶店的外帶冷飲，一般情況下不收銷售稅，但也有例外。（示意圖，取自Pexels網頁）

波霸奶茶好貴 這項不該收的費用好多店都收了

2025-05-11 20:41
旅遊巴士與休旅車（SUV）相撞，一人死亡，32人住院，其中兩人情況危急。（截圖至KTLA5電視台視頻）

洛城旅遊巴士華人區大車禍 1死2重傷32住院

2025-05-11 14:32

超人氣

更多 >
只用兩樣保養品 62歲女「看似僅40歲」揭青春秘訣

只用兩樣保養品 62歲女「看似僅40歲」揭青春秘訣
滾回中國 南加七旬教授被撞重傷

滾回中國 南加七旬教授被撞重傷
這些高薪工作僧少粥多 年薪最高近24萬美元

這些高薪工作僧少粥多 年薪最高近24萬美元
加州這戶美麗庭院令路人驚嘆 屋主：挑對植物 其實很好照顧

加州這戶美麗庭院令路人驚嘆 屋主：挑對植物 其實很好照顧
坑爹？中國17歲女演員戴230萬耳環掀波 父為退休公務員

坑爹？中國17歲女演員戴230萬耳環掀波 父為退休公務員