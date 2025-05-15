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南加內陸寄養家庭 六孩長期遭虐待三嫌重罪被起訴

記者啟鉻／聖伯納汀諾即時報導
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南加勝利谷（Victorville）一戶寄養家庭涉嫌長期虐待六名寄養兒童。（KTLA電視台截圖）
南加勝利谷（Victorville）一戶寄養家庭涉嫌長期虐待六名寄養兒童。（KTLA電視台截圖）

南加內陸聖伯納汀諾縣地方檢察官安德森（Jason Anderson）14日表示，勝利谷（Victorville）一戶寄養家庭涉嫌長期虐待六名寄養兒童，包括勒頸、禁食、捆綁與毆打。受害者年齡最小的僅4歲，最年長者16歲，已在該家庭居住達十年之久。

據The Press-Enterprise報導，該案由一名16歲少女於2025年2月勇敢報警揭發。她離家前往超市並設法聯繫執法部門，揭開了這起駭人聽聞虐童案件。檢方指出，受害者曾被迫使用膠帶綁住、數日未獲食物飲水，甚至每日遭到毆打。一些孩子將遭遇記錄在日記中，並拍下照片作證據。

根據檢方說法，涉案60歲的Kenneth Key、其妻Tina Key以及他們23歲女兒Katlynn Key，在12日遭逮捕，14日被正式起訴六項重罪與一項重度兒童虐待罪。

被告三人目前被拘留看守所中，保釋金各為100萬美元，地方檢察官辦公室已提出動議，要求提高保釋金額。被告15日在庫卡蒙加牧場（Rancho Cucamonga）高等法院透過視訊方式過堂。目前尚無律師代表三人發表回應。

據報導，案發後，外界質疑社福體系是否出現重大疏失。依照規定，社工人員應定期探訪寄養家庭，但多年來卻未能發現孩子們遭遇虐待。安德森表示，有跡象顯示，當社工造訪時，孩子們被迫「照本宣科」，導致外人難以察覺異常。

目前，六名受害兒童已被安置在安全地點，接受全面的健康與心理評估。初步檢查顯示部分兒童身上有疤痕，但無明顯重度發育遲緩現象。

檢察官安德森指出，這起發生在勝利谷虐童案的受害孩童有正常外出上學，未接受虛假的「自學」教育，這可能是孩子們最終能尋求外界幫助的關鍵因素。至於三名被告施虐動機，檢方目前尚未透露，仍在進一步調查中。

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