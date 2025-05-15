長榮航空國際航線 機上網絡體驗升級

長榮航空從7月起將推出機上免費上網服務。(長榮提供)

長榮 航空國際航線機上網絡體驗升級，從7月起，長榮航空將啟動全新免費機上Wi-Fi大升級，讓搭乘不同艙等的「無限萬哩遊」會員享受高空「隨時在線、無縫接軌」的上網服務。

為推廣此項升級體驗，長榮航空針對所有旅客(包括會員及非會員)推出暑期限時活動，自7月1日至9月30日止，所有搭乘波音 777-300ER、波音787和空中巴士A330-300客機等配備Wi-Fi系統的航班，當飛機到達約1萬英呎高度，即可使用全艙等免費機上Wi-Fi「無限網頁瀏覽」，讓搭機增添更多便利與樂趣。

機上Wi-Fi「無限網頁瀏覽」推廣期過後，所有搭乘商務艙的旅客或是長榮航空「無限萬哩遊」會員，亦可繼續享受全程「無限網頁瀏覽」或「無限文字訊息發送」服務，無論是回覆商務郵件、即時與親友聊天、追蹤股市與新聞動態，或是在萬呎高空分享旅程美照，通通都能輕鬆完成。

旅客於購買長榮航空機票 時，只要輸入「無限萬哩遊」會員卡號，系統將會自動設定符合資格之機上Wi-Fi上網方案。10月1日起長榮航空和立榮航空國際線航班「無限網頁瀏覽」不支援影音串流、語音通話、VPN連線及視訊，「文字訊息發送」支援LINE、WhatsApp等通訊軟體(不含圖片傳送)。

尚未加入會員的旅客可至長榮航空官網申請，完成入會除可賺取1000哩，還能盡享機上Wi-Fi服務！旅客若搭乘的機型為空中巴士A321-200客機，可藉由新建置的「機上無線娛樂系統」，透過旅客自己的手機、平板等行動裝置連結機內無線網路，配戴個人耳機即可享受高品質的視聽娛樂內容，該項升級服務已於今年陸續上線，預計將於2026年初全面提供。