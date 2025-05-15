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洛杉磯遊民營1男1女身亡 屍首部分遭狗噬食

洛杉磯訊
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一男一女被發現帳篷內身亡，至少一具屍首的部分已被狗吃掉。（KTLA5電視台）
一男一女被發現帳篷內身亡，至少一具屍首的部分已被狗吃掉。（KTLA5電視台）

洛杉磯市一個無家可歸者營地，一男一女被發現在帳篷內身亡，至少有一具屍首的部分已被狗吃掉。女性死者身分已證實，是一名退伍軍人，也是六個孩子的母親。悲痛欲絕的女兒稱母親並非遊民，但失蹤數日，死亡原因撲朔迷離，警方仍在調查中。

根據KTLA5報導，事發地址位於洛杉磯市中心西湖區（Westlake District）Huntley Circle的一個遊民營地。46歲的女性死者Lucrecia Macias Barajas 12日被人發現。現場還發現她男性朋友的屍體，洛縣法醫辦公室尚未公佈其身分。兩人死在一個內部上鎖的人行道帳篷內。

鄰居稱，至少有一具屍體的部分已被狗吃掉。住在營地附近的一位居民表示，得知有人死亡的消息後，他們非常悲痛，「當時我聽到她痛苦的尖叫聲時，我們都震驚了。我們都開始顫抖，因為外面有人死了。」

帳篷外拍攝的手機視頻顯示，一名女子正悲痛地嚎啕大哭，據信她是Barajas的女兒。家人無法接近受害者，撕開帳篷防水布後才看到遺體。死者Barajas是一名退伍軍人，也是六個孩子的母親，一張家庭照片顯示她和孩子們的合影。報導指出，Barajas已失蹤數日，家人一直無法聯繫到她，最後透過她的手機訊號，一路追蹤到發現屍體的帳篷。

Barajas的女兒Amely Becerra表示，「姐姐打電話告訴我們，媽媽死了，這讓我們崩潰，不明白這一切是怎麼發生的。」女兒們說，Barajas是一個慈愛的母親，她剛和孩子們一起度過週末。「我想讓人們知道，她不是一個無家可歸的吸毒者，」Becerra指出，「有些人得出這樣的結論，這並不公平。她只是在錯誤的時間出現在錯誤的地點。」

遊民營地一直是附近居民面臨的長期問題，他們表示，該地區有很多犯罪活動、吸毒、安全隱患，甚至還有不守規矩的動物。一位鄰居說，他的狗曾遭到營地動物的攻擊，當他報案時，洛市警局表示對此無能為力。鄰居認為，「這個地方一直是危險地帶，人們感覺不安全。」

居民還指出，該地區受到市政府官員的忽視，儘管一再投訴，當局卻沒有採取任何措施遏制日益嚴重的問題。另一位居民表示，遊民營地幾個月來一直非法通電，今年1月曾發生一起致命的房車火災，但營地仍然有人居住，「幾輛被遺棄的汽車停在街上，從未收到罰單，但其他居民包括我在內，卻繼續收到罰單。」

當局尚未公佈任何有關死亡原因的信息，也沒有證實居民關於該地區有狗的說法。洛杉磯市長貝斯（Karen Bass）就此事件發表聲明稱，「此案凸顯我們應對這一嚴重人道主義危機的迫切需要。我們將繼續與市議會辦公室合作，讓更多洛杉磯居民有房可住，並竭盡所能改善公共安全。」

被害人的女兒跪在帳篷外，悲痛地嚎啕大哭。（KTLA5電視台）
被害人的女兒跪在帳篷外，悲痛地嚎啕大哭。（KTLA5電視台）

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