空頭支票騙局又起 南加多華商中招

目前，幾位受害者已經向警方報案，並考慮進一步走法律程序。（受訪者提供）

傳統的空頭支票騙局仍然在流行，從去年至近期，不少南加 的餐飲用具業者收到來自同一人的空頭支票，目前累積損失金額達17萬美元。該案件的核心人物盧某，以批發商身分聯繫賣家購買大量商品，但開具的支票卻無法兌現，被商家追責後，盧某用各種話術一再拖延，至今仍欠下許多債。受害者們向本報講述他們經歷，希望藉此防止更多人受害。

受害者方女士，在南加一家銷售纏繞膜的公司工作，她透露，盧某以批發商身分主動聯繫她，希望以低價購買大量商品。在與盧某多次溝通後，方女士的老闆同意將商品以優惠的批發價格賣給他。然而，在貨物遞交後，盧某承諾的支票卻遲遲未到，每次總以各種理由推遲，最後盧某雖然寄來支票，但方女士在掃描後發現跳票。

方女士隨後在網上曝光這起事件，發現還有不少其他華人 受害，來自爾灣、工業市（City of Industry）、安大略等地的華人，紛紛表示遭遇類似的境遇。受害者們在溝通後發現，盧某的社媒頭像、公司信息，甚至支付的支票號碼完全一致，證實同一人。根據方女士描述，盧某索要的物品不僅限纏繞膜，還包括膠帶、餐盒和一次性餐具等。

根據受害者們在公司註冊、評級網站BizProfile的調查，盧某名下擁有多家公司，但大多數處於「被加州 稅務局暫停」（Suspended by FTB）或「終止」（Terminated）狀態，唯一仍在運營的公司名為Kings。方女士指出，盧某在交易中提供的商業許可證（seller permit）正是以公司Kings的名義。方女士指出，經檢查發現，這張許可證是真的，且顯示的名字正是盧某本人。

方女士指出，有目擊者曾看到，盧某在從賣家提貨後，在停車場將貨物立刻轉手賣掉，並進行現金交易。一位網友在看到方女士發帖後向她表示，曾從盧某的公司購買過纏繞膜，在送貨前盧某多次要求現金交易，如果不能現金支付，則必須加稅且支票要開到盧某個人名下。

一位匿名知情者透露，盧某是越南華僑，能流利講粵語、普通話及英語，看上去高高的，且言談溫和。該知情者回憶，兩年前曾與盧某交易，當時盧某也未支付款項，並以銀行卡被封等理由，不斷推遲付款，後來又提出要通過Venmo或Cash App轉帳，與盧某的多次交涉後，最終仍未付款。

另一名受害者Jessica，也曾向盧某販售大量膠帶及其他餐飲用品。Jessica在交易前有要求盧某提供公司資料，但當時未發現盧某提供的公司名和許可證存在矛盾。交易進行後，盧某提出要通過支票付款，但支票無法存入。Jessica表示，盧某不僅多次推遲付款，還提供多個假地址和支票，雖然整個過程中始終保持聯繫，但未能履行付款的承諾。Jessica認為，盧某善於通過巧妙的話術和不斷改變的細節，來維持欠款狀態。

負責為盧某運輸貨物的搬家師傅表示，他沒去過盧某公司，而是送到盧某指定的地址。