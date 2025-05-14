ICE洛杉磯一周行動 逮捕無證移民200多
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美國移民暨海關執法局（ICE）14日宣布，近日在洛杉磯地區為期一周的行動中逮捕239名非法移民。
ICE表示，此次行動於5月4日至5月10日在大洛杉磯地區進行，但沒有具體說明具體地點。ICE執法和遣返行動及其跨部門合作夥伴，在洛杉磯及周邊城市突襲、拘留並遣返危險罪犯。
ICE在聲明中表示，非法滯留美國的外國犯罪者應使用CBP Home應用程式自行驅逐出境，避免被ICE逮捕。
官員公布了此次行動中被捕的四名嫌疑人照片及他們涉嫌的罪行：52歲韓國男子Sung Park，因故意殺人罪被判刑；52歲越南男子Lan Pham被判犯有過失殺人罪、使用致命武器攻擊罪、違反假釋規定罪和違反毒品法罪；40歲薩爾瓦多 （El Salvador）男子Manuel Angel Rodriguez Martinez，被指控在薩爾瓦多對未成年人或無行為能力人實施強暴並「持續犯罪」；52歲墨西哥男子Jorge Artero Meza-Rodriguez，因盜竊車輛、使用致命武器襲擊以及非法進入美國而被判有罪。
這項逮捕行動是在聯邦調查局（FBI）、聯邦菸酒火器管理局(ATF)、緝毒局（DEA）和美國法警局(U.S. Marshals Service)等機構的協助下進行。官員鼓勵公眾撥打866-347-2423，或填寫線上報告來舉報犯罪和可疑活動，網址：ice.gov/webform/ice-tip-form。
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