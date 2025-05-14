我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

睡在國家公園裡 這14家旅館得天獨厚

紐約通膨退稅支票10月寄出 逾820萬家庭最多可獲400元

聖塔蒙尼卡開放街頭飲酒 第三街設「戶外娛樂區」

洛杉磯訊
聽新聞
test
0:00 /0:00
聖市第三街長沿線商店林立，部分店家設有戶外座位區。隨著市議會通過開放式容器法規，未來民眾將可手持酒精飲料在此區域自由行走，市府盼藉此活絡商圈。（取材至ABC7電視台報導畫面）
聖市第三街長沿線商店林立，部分店家設有戶外座位區。隨著市議會通過開放式容器法規，未來民眾將可手持酒精飲料在此區域自由行走，市府盼藉此活絡商圈。（取材至ABC7電視台報導畫面）

據ABC7電視台（ABC7）報導，洛杉磯縣聖塔蒙尼卡（Santa Monica）市議會13日一致通過開放式容器法規，允許民眾在特定區域手持酒精飲料於戶外行走，將於6月正式生效。市府希望藉此活絡當地經濟、吸引人潮、振興商業。

根據法規內容，民眾每日可於上午8時至翌日凌晨2時，在第三街長廊（Third Street Promenade）威爾希爾大道（Wilshire Blvd.）與百老匯（Broadway）之間的三個街區內，持非玻璃或金屬材質的外帶杯，攜帶酒精飲品於戶外行走。該區域將被畫為「戶外娛樂區」，允許商家販售外帶酒精飲料。參與活動的商家須查驗顧客身份，並提供由市府發放的官方腕帶，顧客在戶外飲酒時須配戴該腕帶，以利辨識和管理。

聖市副市長托里西斯（Caroline Torosis）表示，支持設立娛樂區的用意在於振興市中心、支持小型商家，並為第三街長廊帶來更多歡樂與活力。她指出：「我們正努力振興市中心，讓這裡再次成為有趣而充滿活力的地方。」

不過，該項措施也引發部分社區居民的憂慮。聖塔蒙尼卡聯盟（Santa Monica Coalition）聯合創辦人阿勒（John Alle）指出，市區目前缺乏足夠的保安與人力，無法有效保護當地建築。他表示：「我的大樓已用木板封住，部分原因是商店遭破壞後長期閒置，這樣的環境讓人感到不安全。」市府計畫對新政策進行監督，並於六個月後進行檢討與成效評估，相關結果屆時將向社會大眾公開說明。

百老匯 洛杉磯

上一則

傳奇2.0音樂劇橙縣登場 中華神話展現美德力量

下一則

ICE洛杉磯一周行動 逮捕無證移民200多

延伸閱讀

10大看點 加州州立公園最值得遊一夏

10大看點 加州州立公園最值得遊一夏
精選4代表作 導演鍾孟宏回顧影展5╱16洛城登場

精選4代表作 導演鍾孟宏回顧影展5╱16洛城登場
姊弟深夜海灘遊玩 遭2男刺傷

姊弟深夜海灘遊玩 遭2男刺傷
兄妹在南加知名海灘玩 慘遭兩滑板男刺傷

兄妹在南加知名海灘玩 慘遭兩滑板男刺傷
鬥牛犬咬死貴賓狗 主人帶犬逃離 影像被公開 警緝凶犬

鬥牛犬咬死貴賓狗 主人帶犬逃離 影像被公開 警緝凶犬
南加警方追緝致命肇逃案「凶嫌」和牠的主人

南加警方追緝致命肇逃案「凶嫌」和牠的主人

熱門新聞

直播「自殺」後，余傑菲的訃聞在網路上出現。（取自X）

Zerebro加密幣華裔創辦人余傑菲自殺是騙局 在父母家中被發現

2025-05-09 14:49
律師指出，假結婚交易中，「敲詐勒索」已成為常態。（示意圖，取材自Unsplash.com）

假結婚遭遇敲詐 華女人財兩失、被逼發生性關係

2025-05-13 23:44
Capital One Shopping的比價功能。（Thrifty World Traveler）

別再傻傻上官網買機票 這3個App幫你省40%

2025-05-10 16:21
華人購買飲品被收信用卡手續費。（示意圖，Pexels）

小心 華人結帳被收隱形費 這錢不應消費者出

2025-05-07 18:59
小孩玩的迷你工具。（取自Costco網站）

手慢吃虧 好市多11項熱門商品恐漲

2025-05-09 13:25
加州奶茶店的外帶冷飲，一般情況下不收銷售稅，但也有例外。（示意圖，取自Pexels網頁）

波霸奶茶好貴 這項不該收的費用好多店都收了

2025-05-11 20:41

超人氣

更多 >
假結婚遭遇敲詐 華女人財兩失、被逼發生性關係

假結婚遭遇敲詐 華女人財兩失、被逼發生性關係
美正式撤銷AI晶片出口三級管制計畫 宣告使用華為昇騰晶片都違規

美正式撤銷AI晶片出口三級管制計畫 宣告使用華為昇騰晶片都違規
川普提「對統一有利」 中國國台辦回應了

川普提「對統一有利」 中國國台辦回應了
Trader Joe's不特價也不提供折價券 店家親曝原因

Trader Joe's不特價也不提供折價券 店家親曝原因
紐約市高齡化逐步嚴重 近6成長者無退休金

紐約市高齡化逐步嚴重 近6成長者無退休金