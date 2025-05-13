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假結婚遭遇敲詐 華女人財兩失、被逼發生性關係

記者邵敏／洛杉磯即時報導
律師指出，假結婚交易中，「敲詐勒索」已成為常態。（示意圖，取材自Unsplash.com）
律師指出，假結婚交易中，「敲詐勒索」已成為常態。（示意圖，取材自Unsplash.com）

通過虛假婚姻申請綠卡，不僅發生在普通民眾身上，包括很多華人留學生也是這個黑市的消費群體。為了用最快的途徑合法留在美國，他們鋌而走險觸犯法律，最後不僅損失錢財、還遭遇人身安全威脅、被逼與「假配偶」發生性關係、甚至陷入終身移民禁令的深淵。

不願具名的洛杉磯華人留學生接受本報採訪時指出，今年馬上就要畢業，如何合法留在美國，成為自己和身邊同學最大的心事。他表示，不排除通過假結婚申請綠卡的方式，「很多畢業的師兄、師姐都選擇走這條路，雖然有風險，但聽說成功率也很高。」

事實上，假結婚移民看似可以「快捷」獲取綠卡，實則暗藏無數風險與陷阱。劉龍珠律師指出，在假結婚交易中，「敲詐勒索」已成為常態，婚綠黑市價格最近更是飆漲至15萬美元。以往不少案例顯示，申請者即便已支付5萬美元定金，仍可能遭遇對方臨時加價，敲詐更多錢財。一些「假配偶」甚至以不配合面試相威脅，強迫申請者接受額外條件，比如要求發生性關係、同居等。

劉龍珠提到，曾有華人女性申請者因拒絕對方非分要求，遭到男方威脅毀約，導致前期投入的時間與金錢血本無歸。「對方要求發生性關系，但女方不同意，因為最初沒有這些條件。男方因此威脅，如果不同意就不配合面試，男方認為到了關鍵時刻，不靠他不行。」

也有一些婚姻關係雖然真實，但當事人最初以申請綠卡為目的，草率決定結婚對象，從而引發諸多悲劇。不少留學生為獲得綠卡倉促結婚，婚後因性格不合、價值觀衝突難以維繫關係。一些女性申請者甚至遭遇家暴，卻因綠卡尚未到手不敢輕易離婚；也有華人與其他族裔以綠卡為目的結婚，生活中矛盾重重，最終以對方報復收場。專業人士提醒，在移民政策日趨嚴峻的當下，唯有通過合法途徑申請身分，才能避免陷入無法挽回的境地。

綠卡 華人 移民

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