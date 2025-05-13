79歲長者遭劫車拖行致死 29歲嫌犯河濱縣落網

涉嫌劫車拖拽老人致死嫌犯被捕，示意圖。（河濱縣警局提供）

據內陸地方媒體報導，河濱縣一名79歲男性長者近日午間在諾可（Norco）市中心附近遭劫車，嫌犯強行駕車逃逸時，受害者被拖行並拋出車外，最終傷重不治。河濱縣警方目前已逮捕一名29歲男性嫌犯。

據警方通報，這起劫車案發生在12日中午約12時20分，地點位於Hidden Valley Parkway675號的ARCO加油站 ，距離15號公路不到一英里。目擊者表示，嫌犯強行奪取受害者的銀色SUV ，跳上駕駛座迅速離開，而受害者當時仍在車內後座。

警方指出，受害者在拖行途中從車中被拋出，當時受害者疑似遭嫌犯突襲。

案發後不久，來自科洛那市（Corona）警局的警員在Hidden Valley Parkway案發地以東，發現一名疑似從車中被拋出的傷者，經送醫搶救後仍宣告不治。經過身分確認，受害者是來自科洛那市居民諾曼（James Norman）。

警方隨後在河濱市（Riverside）波克街（Polk Street）與馬格諾利亞路（Magnolia Avenue）附近尋獲遭棄置的SUV車輛。經進一步調查，警方在馬格諾利亞路與泰勒街（Tyler Street）附近拘捕29歲的嫌犯休伊特（Ryan Hewitt），並將他以涉嫌劫車與謀殺罪名收押在Robert Presley Detention Center。

警方表示，目前並無跡象顯示有其他嫌犯涉案，案件仍在進一步調查中。