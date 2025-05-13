洛杉磯奧運國際轉播中心將落腳好萊塢公園

公羊隊老闆Stan Kroenke表示將在英格爾伍德的SoFi體育場旁建造一個電影製片廠，作為2028年奧運會的國際廣播中心。（美聯社圖片）

公羊隊老闆Stan Kroenke13日表示，他將在英格爾伍德的SoFi體育場旁建造一個電影製片廠，作為2028年奧運 會的國際廣播中心。

攝影棚和製作設施將在今年夏季動工，工期兩年半左右，屆時將容納來自世界各地數百家媒體轉播和報導洛杉磯 夏季奧運會。奧運結束後，這座名為好萊塢 樂園影城的設施將用於製作電影、電視節目的基地，並可能進行現場直播。

該開發案是好萊塢公園的一部分。好萊塢公園是一個耗資數十億美元的綜合項目，建在前賽馬場（也稱為好萊塢公園）的舊址上，其中包括體育場、公寓、劇院、辦公室、商店和餐廳。目前正在建造的是一家豪華飯店，此外還考慮開設雜貨店和醫療辦公室等更多設施。

公羊隊老闆和他的投資團隊希望世界對奧運的關注度能提升好萊塢樂園影城作為未來娛樂製作中心的吸引力。「我們希望它能得到全世界的認可，」好萊塢公園工程開發工作室負責人Alan Bornstein表示，目前的開發該計畫專注於媒體、娛樂和技術，由SoFi體育場、YouTube劇院和NFL媒體辦公大樓組成，希望將媒體、科技和體育的融合，所有這些都體現在娛樂的概念中，而娛樂如今通過多種渠道傳播，無論是通過流媒體、廣播電視還是影院電影。”

好萊塢樂園影城一期佔地12英畝，由五個攝影棚組成，每個攝影棚面積為1萬8000平方英尺，其中兩個攝影棚可開放為3萬6000平方英尺的舞台。

該綜合大樓將擁有一座三層樓、8萬平方英尺的辦公大樓，用於支援舞台、製作和後期製作活動。工作室將擁有一個專門的開放式大本營，可以停放卡車、設備和演員的拖車，以及一個可容納1100輛汽車的停車場。未來的開發可能包括多達20個階段和20萬平方英尺的相關辦公空間。

Bornstein表示，進軍好萊塢級的製作設施是Stan Kroenke整合全球體育、娛樂和媒體目標的一部分。除了公羊隊之外，Kroenke還擁有丹佛金塊籃球隊、科羅拉多雪崩冰球隊、科羅拉多急流足球隊、科羅拉多猛獁象曲棍球隊和位於倫敦的英超足球隊阿森納足球俱樂部。

SoFi體育場（閃電隊也在這裡踢足球）將在2028年奧運會期間改建為歷史上最大的奧運游泳場館。它將與洛杉磯紀念體育場一起舉辦奧運開幕式，以及殘奧開幕式。