Siri用戶 蘋果公司可能欠你錢

使用蘋果公司產品的用戶，可向該公司索賠。(Pexels/Rubaitul Azad)

NBC 4電視台報導，距離申請蘋果（Apple ）公司9500萬美元和解案截止日期不到兩個月。蘋果公司今年1月同意解決這樁長達五年的訴訟案，該案指控該公司祕密啟動Siri ，通過裝有該虛擬助手的iPhone 及其他設備錄製用戶談話，此行為持續超過十年。

凡於2014年9月17日至2024年12月31日期間，在機密和私人對話中發生過Siri意外啟動的Siri支援設備用戶，均可能符合申請賠償條件，包括使用iPhone、iPad、Apple Watch、MacBook、iMac、HomePod、iPod touch或Apple TV等。申請截止日期為7月2日，消費者可上https://www.lopezvoiceassistantsettlement.com/submit-claim，也可選擇退出或對和解案提出異議。

該和解案將按比例分配9500萬美元，每台Siri設備最高可獲得20美元補償，實際金額將根據有效申請數量及聲稱的Siri設備數量進行調整。消費者可能已通過電子郵件或郵件收到有關其資格的通知。該集體訴訟網站上寫道，「若您收到一封包含索賠識別碼和確認碼的郵件或通知，請在提出索賠時使用這些代碼。」若未收到通知，但認為自己符合條件者仍可提交申請。