我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

俄州警設局逮買春客 赫見奧運摔角金牌選手

來自中港小額包裹 入境美關稅從120％降至54％

Siri用戶 蘋果公司可能欠你錢

編譯陳盈霖／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
使用蘋果公司產品的用戶，可向該公司索賠。(Pexels/Rubaitul Azad)
使用蘋果公司產品的用戶，可向該公司索賠。(Pexels/Rubaitul Azad)

NBC 4電視台報導，距離申請蘋果（Apple）公司9500萬美元和解案截止日期不到兩個月。蘋果公司今年1月同意解決這樁長達五年的訴訟案，該案指控該公司祕密啟動Siri，通過裝有該虛擬助手的iPhone及其他設備錄製用戶談話，此行為持續超過十年。

凡於2014年9月17日至2024年12月31日期間，在機密和私人對話中發生過Siri意外啟動的Siri支援設備用戶，均可能符合申請賠償條件，包括使用iPhone、iPad、Apple Watch、MacBook、iMac、HomePod、iPod touch或Apple TV等。申請截止日期為7月2日，消費者可上https://www.lopezvoiceassistantsettlement.com/submit-claim，也可選擇退出或對和解案提出異議。

該和解案將按比例分配9500萬美元，每台Siri設備最高可獲得20美元補償，實際金額將根據有效申請數量及聲稱的Siri設備數量進行調整。消費者可能已通過電子郵件或郵件收到有關其資格的通知。該集體訴訟網站上寫道，「若您收到一封包含索賠識別碼和確認碼的郵件或通知，請在提出索賠時使用這些代碼。」若未收到通知，但認為自己符合條件者仍可提交申請。

蘋果公司在這起和解案中，並未承認任何不當行為，該和解案仍需美國地區法院法官批准，最終批准聽證會暫定於8月1日舉行。

蘋果公司9500萬美元集體訴訟和解申請截止日期，不到兩個月。（和解申請網站）
蘋果公司9500萬美元集體訴訟和解申請截止日期，不到兩個月。（和解申請網站）

Siri Apple iPhone

上一則

關稅戰似緩 但華人運輸業：已有司機賣掉維生的卡車

延伸閱讀

傳出iPhone可能漲價之後 川普與蘋果CEO庫克通話

傳出iPhone可能漲價之後 川普與蘋果CEO庫克通話
蘋果考慮調漲新iPhone售價 澄清非因對中關稅

蘋果考慮調漲新iPhone售價 澄清非因對中關稅
硬是被加碼投資的不只有台積電 川普也幫蘋果加了…

硬是被加碼投資的不只有台積電 川普也幫蘋果加了…
日本名導是枝裕和用iPhone拍短片 4招技巧捕捉日常之美

日本名導是枝裕和用iPhone拍短片 4招技巧捕捉日常之美
蘋果密研新一代晶片 智慧眼鏡專用處理器明年底量產 台積電助攻

蘋果密研新一代晶片 智慧眼鏡專用處理器明年底量產 台積電助攻
Siri偷錄私密對話案 蘋果擬賠償9500萬

Siri偷錄私密對話案 蘋果擬賠償9500萬

熱門新聞

直播「自殺」後，余傑菲的訃聞在網路上出現。（取自X）

Zerebro加密幣華裔創辦人余傑菲自殺是騙局 在父母家中被發現

2025-05-09 14:49
無論是在薪資待遇、培訓標準還是公共安全支出方面，加州均名列前茅。（LAPD Instagram截圖）

年薪8萬5 加州這工作被評為全美最佳

2025-05-05 17:21
Capital One Shopping的比價功能。（Thrifty World Traveler）

別再傻傻上官網買機票 這3個App幫你省40%

2025-05-10 16:21
華人購買飲品被收信用卡手續費。（示意圖，Pexels）

小心 華人結帳被收隱形費 這錢不應消費者出

2025-05-07 18:59
小孩玩的迷你工具。（取自Costco網站）

手慢吃虧 好市多11項熱門商品恐漲

2025-05-09 13:25
黃石公園附近重大交通事故，造成7死8傷，死傷者多為華人。（美聯社）

黃石公園7死8傷車禍 警確定是「皮卡越線」肇事

2025-05-07 12:56

超人氣

更多 >
美中聯合聲明：休戰90天 對中稅率降到30% 對美降到10%

美中聯合聲明：休戰90天 對中稅率降到30% 對美降到10%
孫儷有女萬事足 女兒奪拉丁舞后冠 女神秒變小粉絲

孫儷有女萬事足 女兒奪拉丁舞后冠 女神秒變小粉絲
比照最便宜國家 川普簽令藥價降59%…白卡紅藍卡呢？

比照最便宜國家 川普簽令藥價降59%…白卡紅藍卡呢？
房地產、黃金是最佳長期投資？理財顧問：被誤導了

房地產、黃金是最佳長期投資？理財顧問：被誤導了
小費怎麼給不失禮？你可能不知道的潛規則

小費怎麼給不失禮？你可能不知道的潛規則