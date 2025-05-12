關稅戰似緩 但華人運輸業：已有司機賣掉維生的卡車

華人卡車運輸業受川普新政衝擊大。（記者啟鉻╱攝影）

關稅 戰在美中雙方初步同意降低關稅後，似乎見到緩和曙光，但川普 重激進政策，對各行各業造成廣泛衝擊。作為美中貿易鏈中不可或缺的一環，華人 運輸業正面臨前所未有的挑戰，華人卡車行業協會負責人表示，對一些從業者的打擊將具毀滅性。

華人貨車司機劉謙從事長途貨運多年，經過辛苦打拚後，他於2025年2月中旬購進一輛二手貨車，準備獨立承接港口貨物運輸到美國中部公司業務，未料川普實施的對中國嚴苛關稅對他造成了直接衝擊。劉謙表示，自川普宣布實施大幅調漲關稅以來，負面影響非常大，進入5月後更加明顯了，隨時都可能面臨沒有貨源的情況。他所在的卡車朋友圈裡，不少司機都考慮賣車，有的已經在出售。面臨未來華人卡車運輸業困境，有的考慮要轉行了。他說，在川普上台前夕，貨運公司進貨不少，而且卡車司機收入也很可觀，但是現在，卡車運輸業的收入也在下降。

劉謙說，他在這個行業時間久了，有一些人脈，目前處境還可以，但對於那些剛入行的新手司機就很困難了，可能不得不賣車轉行。他最後表示，「現在對未來不敢多考慮」。

華人北美卡車運輸協會創會會長關逾指出，川普對華實施大幅調漲關稅，對華人卡車運輸行業影響非常大，導致部分華人卡車公司直接關門。近二個月來，南加洛杉磯港、長堤港貨運量減少了四成，所以對直接從港口拉貨的卡車公司不得不停止運營。這種影響範圍很廣，就連主流知名卡車運輸公司也受到影響。並且，連帶到電商物流業。

從業者過剩 競爭非常激烈

關逾表示，由於每個公司運營方式不同，受到衝擊到的程度也會不同。有的公司不善於控制成本，擴張時欠下不少貸款以及管理不嚴格，就會在這次關稅戰中倒下。目前，所聽到的基本都是負面消息，沒有管用的應對辦法。他也指出，在新冠疫情發生後，華人卡車運輸業屬於受益的，發展比較快。現在川普對中國揮舞關稅大棒，對很多華人卡車運輸業者影響可說是「毀滅性打擊」，導致很多從業者退出這個行業。從另一方面看，華人卡車運輸業現在屬於從業者過剩情況，競爭非常激烈，所以在關稅政策影響下，一些人就會知難而退。