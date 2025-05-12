圖書館、公園...有這些免費資源 可省好多錢

有民眾將筆電直接插在圖書館牆邊插座充電。（記者張庭瑜／攝影）

在高通膨、電價上漲、生活成本不斷攀升的壓力下，愈來愈多洛杉磯 民眾想盡辦法從日常生活中「撿便宜」。圖書館、公園、社區中心等公家設施，儼然成為另類的「省錢寶地」。除看書、上網、吹冷氣，如今甚至有人自備空瓶，到圖書館或社區中心的飲水機裝水帶回家，形成新型態的「靠公過私」現象。

據記者觀察，圖書館內長時間占用插座為行動電源與筆電充電的民眾日益增加，有些人幾乎每天定時出現，攜帶多顆電池輪流補電；也有人走進館內，第一件事就是到飲水機前裝水。如今圖書館不僅提供閱讀空間、Wi-Fi與冷氣，連水與電都有民眾帶回家用，使用方式日益多元。居住在羅蘭岡的張先生坦言，家中雖有飲水機，但濾芯需要定期更換、費用可觀。「現在到圖書館裝水，乾淨又免費，還能順便充電、滑手機，已經成為生活一部分。」

艾爾蒙地一名圖書管理員也指出，部分居住在房車（RV）的民眾，會將車輛停在圖書館附近，方便就近使用飲水機接水，以應付日常所需。

在聖蓋博谷、蒙特利公園市 一帶，社區公園也出現類似現象。許多長者清晨5、6時便出門運動，結束後在公園洗手間簡單擦洗，接著回家吃早餐，再前往圖書館或社區中心吹冷氣、閱讀、社交。長輩利用公共資源打造「一日三段式節流生活」。年輕世代也積極參與「免費資源最大化」行列，40歲的劉小姐在家遠距工作，因擔心電費太高導致房東漲房租，選擇到圖書館或朋友家充電辦公，「出去用電，比在家吹冷氣划算多了」。

類似現象不只出現在洛杉磯。根據全國公共廣播電台（NPR）報導，美國多數圖書館早已不只是借書場所，許多民眾前往圖書館列印履歷、掃描文件、借用筆電，甚至參加免費的職業訓練與語言課程。一些地區還設有「工具借用服務」，如電鑽、烤盤、縫紉機等，幫助家庭節省一次性購買支出。根據金融公司Payactiv分析，低收入 家庭積極利用圖書館資源節流，從兒童夏令營、免費電影播放，到可借用的博物館與動物園門票，這些不花錢的活動減少家庭開支，也讓文化資源更普及。

「Nasdaq」報導提到指出，在經濟不穩與失業風險升高背景下，許多圖書館提供免費影音串流服務（如Kanopy、Hoopla）、報刊閱覽、家教課程，甚至還能借用Chromebook與廚房器具如慢燉鍋、食物脫水機。有些圖書館還設有「借物站」（Library of Things），提供園藝工具、縫紉機等生活設備。一些館所提供免費法律諮詢、公證、影印、傳真等行政服務。某些地區甚至設置太陽能USB充電站，成為遊民或經濟困難者的重要依靠。