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洛杉磯霧霾季到來 專家：這個時間段儘量別出門

洛杉磯訊
洛杉磯的霧霾全美最嚴重，且霧霾季通常長達五個月。（圖片來自Pexels網站）
洛杉磯的霧霾全美最嚴重，且霧霾季通常長達五個月。（圖片來自Pexels網站）

洛杉磯大都會區的季節不僅限於冬、春、夏、秋四季，還有一個特殊的季節——霧霾季，通常從每年5月開始。空氣質量專家指出，了解一些霧霾的科學知識能幫助市民更健康地呼吸。

在霧霾問題上，洛杉磯擁有全美獨特地位。根據南海岸空氣質量管理區空氣質量評估經理斯科特愛普斯坦（Scott Epstein）說法，洛杉磯的霧霾濃度全美最高。

霧霾季節通常從5月開始，持續至9月。愛普斯坦指出，無論你喜愛洛杉磯的哪一面，它都可能是空氣污染的源頭。洛杉磯擁有陽光明媚的天空、炎熱的天氣、沙灘和山脈，而這些特點都與霧霾的形成有關。陽光是形成臭氧和霧霾的關鍵成分之一；高溫則會加劇污染物排放，進一步促成霧霾形成；而洛杉磯的特殊地形使得空氣污染物容易被困在盆地內，較難散開。

此外，南加州是擁有1700萬人口的繁榮社區，以及大量汽車，這也加劇了霧霾的形成。然而，愛普斯坦表示，隨著清潔技術的投資以及積極的控制策略，洛杉磯霧霾問題在每一個霧霾季節中都有所改善。「自80年代初以來，我們已經將高峰臭氧濃度減少了約一半，」他說。

了解霧霾情況對於保護自己和親人至關重要。愛普斯坦提醒市民，空氣污染並非總是可見的，特別是在夏季午後，污染常常更為嚴重，並且越往內陸地區，污染情況也會越嚴重。兒童、年長者、孕婦以及有既往健康問題的人群，尤其容易受到影響。為了減少霧霾對健康的影響，愛普斯坦建議市民儘早完成活動，下午儘量待在室內，並開啟空氣清新機。同時，關注所在區域的空氣質量也至關重要。

愛普斯坦建議市民可以使用南海岸AQMD的應用程序或訪問官方網站aqmd.gov，查看當地空氣質量監測數據。這些數據以簡單易懂的地圖形式呈現，幫助市民及時採取行動，保護自身健康。

洛杉磯 大都會 加州

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