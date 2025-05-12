「台灣製造」不只矽盾 洛加大台師大合辦研討會

洛加大國際事務副教務長范之芬參與開幕致詞，強調本次研討主題切中時代脈動。（記者子為/攝影）

由洛杉磯加大 （UCLA ）亞太中心與國立台灣師範大學（NTNU）聯合主辦的國際學術研討會，日前在洛加大 校園舉行，今年主題「台灣製造：台灣物質與技術文化的新視角」。此會議為雙方共同推動的「UCLA-NTNU台灣研究計畫」之一，透過跨國合作，深化台灣研究領域的前沿探索。本次研討會由洛加大比較文學與亞洲語言文化系史書美教授與該校博士生沈昆賢共同籌劃與組織。

過去幾年，「矽盾」（silicon shield）成為描述台灣的重要隱喻，強調其在全球半導體產業中的主導地位及地緣政治角色。然而，「台灣製造」這一標誌，在不同時代與國際語境中，所代表的意涵從品質保證、民族自豪到仿冒與貶義皆有之。史書美指出，若僅將台灣等同於其工業產品，恐陷入簡化與物化其歷史文化的陷阱。她認為，正如伍佰在歌曲「台灣製造」中所唱，台灣的原料與技術知識往往來自世界各地，歷經移民、殖民與帝國影響，也深深塑造了當地語言與文化認同。

來自台師大的國際台灣學研究中心主任林巾力表示，自2017年該計畫啟動以來，兩校除了交換學者與研究生，也固定舉辦年度學術會議，並屢獲豐碩成果，已成為國際台灣研究領域的重要平台。她指出，今年的主題聚焦於技術物件與生產文化，從物質、社會、歷史與哲學面向切入，對照當前台灣在國際中的戰略地位，引發廣泛關注與深刻討論。

洛加大國際事務副教務長范之芬（Cindy Fan）也參與開幕致詞，強調本次研討主題切中時代脈動。

本次研討會中，作家吳明益主講的預備講座，分享其小說「睡眠的航線」、「單車失竊記」及尚未完成的新作，探討一個戰後世代如何進行戰爭書寫。