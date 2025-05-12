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洛城搶匪再獲重判　連環作案入獄25年

洛杉磯訊
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一名在2023年持槍搶遍大洛杉磯地區藥店的搶匪，12日獲刑25年。（洛杉磯聯邦法庭）
一名在2023年持槍搶遍大洛杉磯地區藥店的搶匪，12日獲刑25年。（洛杉磯聯邦法庭）

繼一名共犯日前被判25年之後，又一名在2023年持槍搶遍大洛杉磯地區藥店的搶匪，12日終於獲刑25年，將在洛杉磯聯邦監獄待到其48歲。

聯邦檢察官辦公室12日表示，現年23歲的霍桑市（Hawthorne）居民Makai Yusef Sanders，同時被判向12起搶劫案的受害者和店家賠償4萬8490美元。

Makai Sanders多達十多起的系列搶劫案，橫跨蒙特利公園、巴沙迪那、北好萊塢、長堤、貝爾弗勞華、 惠堤爾、 布班克、格蘭岱和南洛杉磯地區的便利藥店Rite AidWalgreens和一些餐館，系列搶劫均發生在2023年8月至9月期間。被告2024年11月承認聯邦檢察官辦公室對其共謀搶劫、商業搶劫和持槍犯罪等多項重罪指控。

聯邦檢察官表示，Sanders和23歲的同案被告Kenyatta Kamar Jones的搶劫模式是，在店家關門前約一小時進入商店，在顧客中選定目標，最後持槍偷盜，兩人偷盜之後還進入商店辦公室，搶劫商店保險箱。

在對Walgreens的一次搶劫中， Sanders和Jones持槍搶劫一名在收銀台正準備付錢購物的顧客。不僅如此，兩人還用手槍抵住一名店員後背，脅迫她前往辦公室保險櫃。為了讓店員快點完事，兩犯還用木桶從後面推她。

由於擔心自己的生命安全，這名員工不得不走向保險箱。但她相當機靈，在注意到劫匪正與同夥交談，心不在焉時，突然加快動作將自己反鎖在辦公室，同時馬上打911報警。

檢察官辦公室的起訴書指出，除現金外， Sanders和Jones還搶劫了在藥店購物的多名客人的IPhone手機，得手後駕駛一輛白色本田離開，所幸店家錄像拍下車牌號。警方之後利用電話記錄和GPS數據展開跟蹤，Sanders、Jones以及第三名同夥於2023年9月26日被捕。警方在Sanders和Jones身上搜出了與藥店搶劫中型號相符的手槍，同時在兩人車中海發現一些衣物，包括黑色帶有紅色標誌的面具，與一犯在搶劫中的穿戴相符。

Jones承認了與Sanders相同的指控，已於近日被洛杉磯聯邦法院判處25年監禁，賠償4萬8490美元。

與本案相關的藥店系列搶劫案還有另外三名同夥，分別為卡森市23歲的Diavion Deshawna Mouton、南洛杉磯23的Rodney Darrin Maxwell Evans和羅斯密24歲的Adrian Timothy Bedran。

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