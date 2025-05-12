南加慘烈車禍4人喪生 其中3人為兄弟姊妹 最小僅10歲

車禍導致四名乘客全部身亡，其中三人是兄弟姊妹。（GoFundMe籌款頁面）

南加內陸地區發生一起慘烈車禍，導致車內四名乘客全部身亡，遇害者身分已被證實是一名父親和他的三個孩子，其中最小的僅10歲。事故原因目前仍在調查中。

KTLA5報導指出，這起致命交通事故發生在聖伯納汀諾縣（San Bernardino）巴士度（barstow）附近， 40號高速公路西行方向。據加州 公路巡警局（CHP）消息，事發在4日早上7時45分左右。當局稱，肇事車輛是一部載有四名乘客的道奇 公羊（Dodge Ram）皮卡車，事故發生時，這部車失控偏離道路，駛入沙漠泥土中並多次翻滾。

CHP在事故第二天發布的新聞稿中稱，司機偏離道路，「原因仍在調查中」。三名乘客被拋出車外當場死亡，第四名受害者在現場傷重不治。根據CHP事故報告，另有一名傷者被困車內，部分身體卡在側翻車輛外。

截至11日，對這起事故的調查尚未結束。報導指出，司機是來自伊爾漠（Yermo）的Bryce Martinez，35歲，另外三名遇難者都是他的孩子，分別是17歲的Cole、15歲的Trent和10歲的Sailor。四人均在事故現場被宣布死亡。

事故發生後，孩子的母親處於巨大的悲痛中。為安葬孩子而設立的GoFundMe 籌款頁面上顯示，發生這樣的事「出乎意料，令人心碎」。募款人還表示，遇難的三個孩子還有兩個弟弟妹妹，分別是Peyton 和Lynsey，他們都在面對失去兄弟姊妹的痛苦中。GoFundMe寫道，直到10日，驗屍官才確認孩子們的身分，這個家庭至今沒有明白將面臨什麼。願意提供幫助的人們可以在GoFundMe上捐款，也可以向巴士度的Dignity Memorial捐款。