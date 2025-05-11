波霸奶茶好貴 這項不該收的費用好多店都收了

加州奶茶店的外帶冷飲，一般情況下不收銷售稅，但也有例外。（示意圖，取自Pexels網頁）

近幾年，奶茶店在華人聚集的南加州 各城市遍地開花。民眾在享受美味飲品的同時，也感嘆如今奶茶價位高，快喝不起的現狀。除了定價貴，有民眾還爆料一些華資奶茶店亂收費，包括不應收取的銷售稅。有民眾驚訝，「自己買了十年奶茶，沒被不收過（銷售稅），都默認要收了。」

一名網友近日在社交媒體上發文並配上收據照片，她在洛杉磯縣聖蓋博 市一家奶茶店點外賣，不僅被收取了信用卡手續費，還被收了銷售稅（sales tax）。照片顯示：兩杯奶茶售價合計12.12美元，在此基礎上收取了1.28美元的銷售稅，約10.5%。該銷售稅率為聖蓋博市的稅率，在洛杉磯縣，不同城市均有各自的銷售稅率。此貼文一出，就引來網友激烈爭吵：奶茶店點外賣是否需要支付銷售稅？有些網友認為不應該課稅，有些則反駁：「所有店都收的」「外帶小費可以不給，稅是一定要交的。」還有人表示，買了十年奶茶，從來沒有不被收過。

其實，加州法律對飲品店如奶茶店是否應收取顧客銷售稅有明確規定。南加 州會計師張青表示，通常在外帶時免徵銷售稅的飲品包括：非碳酸冷飲，如奶茶、果汁、冰茶、冰沙等；單獨出售的熱飲，如熱咖啡、熱奶茶、拿鐵、摩卡等。他表示，這些飲品被歸類為「食品產品」，在外帶且非碳酸的情況下，通常免徵銷售稅。

那麼什麼樣的飲品需要徵收銷售稅？張青表示，包括：碳酸類飲料，無論是否外帶，均需繳稅；含酒精飲料如啤酒、葡萄酒；熱食或熱飲與其他食品組合銷售，如熱咖啡與甜甜圈組合銷售，需整體繳稅。此外，符合「80/80規則」的商家，意思是若商家的總銷售額中，80%以上來自食品產品，且其中80%以上為應稅食品，則即使是外帶的冷飲也需要繳稅，除非商家有明確的分開紀錄。

在加州，銷售稅是一種由州政府和地方政府在對州內銷售的應稅商品和部分服務徵收的消費稅，該稅向消費者收取後，由商家最終上繳政府。在加州通常不用繳該稅的商品包括冷的，未準備好的食物，如超市的水果，牛奶；處方藥；部分醫療設備。舉例來說，南加州許多華資超市都提供炸魚服務。若顧客僅買生魚，則不用繳納銷售稅，但若請員工炸魚，那麼就要繳納銷售稅。