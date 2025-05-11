這平台驚喜大放送 華人收免費母親節好禮

蔡女士分享的訂單截圖，不算消費只需要支付約5美元。（蔡女士提供）

母親節 期間，許多媽媽收到子女與親人的禮物，而一些大型商家和平台，也在此時推出超大優惠和折扣，令不少華人 媽媽感到意外的驚喜與實惠。例如，Doordash平台推出「為媽媽準備的75元免費好禮」，吸引大量華人參與。

DoorDash在母親節周末，即5月10日至11日，推出這項優惠。只需在平台上選購一束鮮花，便可在參與活動的商家購買「免費的」75美元商品。在南加地區，參與活動的商家很多，包括大型超商Vons、美妝零售商絲芙蘭（Sephora）、藥店CVS、麥當勞、Chik-fil-A及熊貓快餐等。許多華人在社交平台分享收到的免費好禮，直呼這份驚喜十分超值。

住在巴沙迪那市的蔡女士表示，她在社群平台看到這項優惠活動，於母親節前一天（即5月10日）下單，選擇了18美元的向日葵、繡球花和尤加利花束，加上平台的服務費等，總共支付18.3美元。下單後，她成功解鎖優惠，選擇在Vons超市購買水果、雞蛋、麥片等食物，還包括幾袋巧克力，總價76.71美元。扣除小費，她最終僅支付約5美元。蔡女士表示，除收到孩子的祝福，還能和家人一起分享這些鮮花和豐富食物，令她的母親節更加幸福和快樂。同樣住在爾灣市的李女士，也透過這項優惠，在絲芙蘭購買化妝品。她表示，這份意外的母親節驚喜禮物，讓她感到非常開心。