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母親節媽媽想要的不是鮮花禮物 而是這些意想不到的…

記者邵敏／洛杉磯即時報導
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很多媽媽的節日願望，是一個人獨處、睡懶覺、什麼都不用做。（受訪者提供）
很多媽媽的節日願望，是一個人獨處、睡懶覺、什麼都不用做。（受訪者提供）

很多人喜歡在母親節，向媽媽送鮮花、禮物、或共進大餐，表達祝福；但媽媽心中真正想要的，卻是很多子女意想不到的。一項調查顯示，一個人獨處、睡懶覺、什麼都不用做、另一半帶孩子出去…這些是很多媽媽的節日願望。

洛杉磯華人媽媽Rachel抱怨，母親節這天是周末，但她沒有休息日，還要陪女兒參加比賽。「每個周末都是最忙的，平時上班，周末要陪孩子參加輔導班、或他們出去玩。」Rachel表示，孩子精心準備了親手製作的卡片、手工、還有鮮花作為母親節的禮物，她很喜歡，但內心最希望的禮物，是能讓她一個人獨處，靜靜享受周末時光，「做媽媽後，我不記得有哪一天完整屬於自己。」

華人媽媽玲子，母親節這天累得病倒了，她在社媒分享女兒送的卡片，孩子的漫畫裡，滿滿都是對媽媽的愛。這名年輕的母親，為了能給女兒提供最好教育，每天忙碌奔波，她兼職多份工作，還要接送孩子讀書、跳舞、學中文，「經常感覺自己就像全能的超人媽媽，身邊也有很多一樣的媽媽，付出太多。」在屬於母親的特別日子，玲子重感冒在家，也只有生病的時候，她能躺下休息片刻，有短暫的獨處時光。

Los Angeles Daily News報導，媽媽對母親節的真正願望，讓人驚訝。一份匿名調查顯示，雖然答案各不相同，但都有一些共同點，比如喝點酒、多些獨處的時間、遠離吵鬧的孩子、不做任何計畫。最重要的是，額外的睡眠時間和乾淨的房子，這些是媽媽心目中最想要的節日禮物。

一位媽媽說，「我真正想要的，是獨自住在酒店，躺在乾淨清爽的床上，一個人待一整天，看想看的電視節目。但我不能這樣做，因為這會傷害孩子的感情。」還有一位媽媽表示，「我想睡個懶覺，請別人打掃房間。我想做按摩，吃美味佳餚，安靜讀書喝酒。」甚至有媽媽說，「我希望另一半能帶孩子出去，讓我一個人在家待幾個小時。睡個懶覺，什麼都不用做。」

「母親節這天，我想要一個沒有孩子的空間，讓我們這些家長想幹什麼就乾什麼。」「對我來說，就是獨自度過一天。沒有孩子，不用洗衣服，無憂無慮。真是太安靜了。」

這些大多是正在養育年幼孩子的媽媽，內心最想要的母親節禮物，是希望獨處休息。但對孩子已經長大，並離自己越來越遠的媽媽來說，最大的心願，卻是母親節這天子女能相伴左右。一位長者媽媽說，「我記得以前家裡都是孩子，我就想一個人待著。現在，我願意付出一切，只為能和孩子們再待一天，等他們慢慢長大。」

母親節 華人 洛杉磯

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