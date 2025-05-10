藝術發現國會藝術大賽 趙美心為少年藝術家頒獎

國會議員趙美心為繪畫比賽第一名得主Leqi Yang（右）頒獎。（趙美心辦公室）

由國會議員趙美心 （Judy Chu）主持的第16屆「藝術發現國會藝術大賽」（Artistic Discovery Congressional Art Competition）頒獎典禮，10日於歷史悠久的巴沙迪那艾克斯木屋（Pasadena Elks Lodge）舉辦。十件獲獎作品從200多件參賽作品中脫穎而出，趙美心為獲獎者頒發了獎狀和獎金。

藝術發現國會藝術大賽是全國性的，有各選區的國會議員辦公室主辦，面向本選區的高中生。每年獲獎作品中的第一名，將被展示在華府國會大廳，長達一年時間。趙美心介紹，今年的比賽共收到220多件作品，經由幾位專業的評委審定，選出了十件作品。

這些獲獎的高中生第一名至第十名分別為：Leqi Yang，Andrea Dorantes，Seoyoon Kim， Jessica Chen，Angelia Chang，Jolean Feng，Abigali Hillman，Meitong Liu，Sven Leu，Ziqian Xing。

第一名Leqi Yang的畫作以移民抗議遊行為主題，她獲得了1000美元獎金，該作品將與其他國會選區的獲獎者一同在國會展出。其他得獎人獲得了100至500美元的獎金，他們的畫作將被展示在趙美心的巴沙迪那辦公室。

趙美心說，藝術發現國會藝術大賽給年輕的藝術家展現自己的機會，其中不少作品展示了他們的情感、文化，很值得欣賞。她說，「我恭喜今天的得獎者以及今年所有的參賽作品。你們不可思議的，啟發性的藝術作品讓我自豪地說，我們確實在第28國會選區發現了藝術品。恭喜你們，今天是為了慶祝你們和你們的才華。」

趙美心感謝了本次大賽的主辦委員會：主席Carol A. Facciponti-Malcolm，聖蓋博 兒童中心執行長Pete Rincon以及主持人Janine Norris。趙美心還特別感謝了參賽高中生的老師們，在他們的影響和指導下，學生的才華得以發揮。