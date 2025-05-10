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南加僑界書畫花藝展 感恩父母孝親情深

記者張庭瑜/洛杉磯即時報導
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南加州大專校友會與各界嘉賓於聯展開幕，見證社區藝文盛事。（記者張庭瑜/攝影）
南加州大專校友會與各界嘉賓於聯展開幕，見證社區藝文盛事。（記者張庭瑜/攝影）

加州中國大專院校聯合校友會10日於洛杉磯華僑文教服務中心舉辦首屆「雙親節書畫花藝聯展」，展出數十幅書畫與花藝作品，吸引大批僑胞與民眾到場欣賞。六位書法家與藝術家現場揮毫創作，民眾排隊索字合影，氣氛溫馨熱絡。

本次花藝展由藝術家羅文華及其學生團隊策畫，展出逾20件創意插花作品。作品巧妙結合色彩象徵與造型語彙，紅色與粉色康乃馨代表母親，太陽花與向日葵象徵父親，並融入愛心設計，象徵家庭圓滿與親情感恩。現場展出風格多元，涵蓋中華花藝的自然意境、日本池坊的形式美學及歐式花藝的精緻典雅，展現中西合璧的藝術魅力。展覽現場人潮不斷，觀眾駐足欣賞各式作品，並踴躍索取書法家墨寶留作紀念，字體筆力遒勁、氣韻生動。

南加大專校友會會長曾翔瑜在開幕致詞中表示，此次聯展在於表達對父母的敬意與感謝，活動獲得僑界熱烈響應與鼎力支持，令人欣慰。校友會長期秉持服務精神，致力推廣中華文化藝術、凝聚僑社向心力。駐洛杉磯辦事處處長紀欽耀也蒞臨現場，不僅對活動表達高度肯定，還幽默談及自己畫像在現場展出一事，他的夫人笑稱畫像「皺紋太多」、「沒加美肌」，引來全場歡笑。他特別讚揚大專校友會多年來深耕僑界，舉辦內容豐富多元的活動，已成為洛杉磯僑社不可或缺的重要力量。

「雙親節書畫花藝聯展」展期至11日止，主辦單位邀請僑胞與民眾踴躍參觀，透過藝術作品傳遞真摯的孝親情懷。

多位書法家與藝術家現場即席揮毫創作，展現精湛筆墨功力，吸引觀眾駐足欣賞。（記者張...
多位書法家與藝術家現場即席揮毫創作，展現精湛筆墨功力，吸引觀眾駐足欣賞。（記者張庭瑜/攝影）
以紅花象徵母親、黃花代表父親的作品，融合心型線條與鮮花色彩，傳達家庭圓滿與感恩情...
以紅花象徵母親、黃花代表父親的作品，融合心型線條與鮮花色彩，傳達家庭圓滿與感恩情意。（記者張庭瑜/攝影）
書法家現場揮毫吸引眾人圍觀，不少民眾排隊等候索字與合影，展場氣氛熱絡。（記者張庭...
書法家現場揮毫吸引眾人圍觀，不少民眾排隊等候索字與合影，展場氣氛熱絡。（記者張庭瑜/攝影）
展覽中可見各類風格畫作並列展出，從傳統水墨到現代寫實，突顯多元藝術內涵與創作力。...
展覽中可見各類風格畫作並列展出，從傳統水墨到現代寫實，突顯多元藝術內涵與創作力。（記者張庭瑜/攝影）
花藝設計師羅文華於展出學生作品前合影留念，其作品展現中西融合與家庭情感的藝術表達...
花藝設計師羅文華於展出學生作品前合影留念，其作品展現中西融合與家庭情感的藝術表達。（記者張庭瑜/攝影）
民眾細賞一盆盆蘊含雙親意涵的插花作品，展場佈置溫馨雅緻。（記者張庭瑜/攝影）
民眾細賞一盆盆蘊含雙親意涵的插花作品，展場佈置溫馨雅緻。（記者張庭瑜/攝影）

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