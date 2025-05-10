南加僑界書畫花藝展 感恩父母孝親情深

南加州大專校友會與各界嘉賓於聯展開幕，見證社區藝文盛事。（記者張庭瑜/攝影）

南加州 中國大專院校聯合校友會10日於洛杉磯 華僑文教服務中心舉辦首屆「雙親節書畫花藝聯展」，展出數十幅書畫與花藝作品，吸引大批僑胞與民眾到場欣賞。六位書法家與藝術家現場揮毫創作，民眾排隊索字合影，氣氛溫馨熱絡。

本次花藝展由藝術家羅文華及其學生團隊策畫，展出逾20件創意插花作品。作品巧妙結合色彩象徵與造型語彙，紅色與粉色康乃馨代表母親，太陽花與向日葵象徵父親，並融入愛心設計，象徵家庭圓滿與親情感恩。現場展出風格多元，涵蓋中華花藝的自然意境、日本池坊的形式美學及歐式花藝的精緻典雅，展現中西合璧的藝術魅力。展覽現場人潮不斷，觀眾駐足欣賞各式作品，並踴躍索取書法家墨寶留作紀念，字體筆力遒勁、氣韻生動。

南加大 專校友會會長曾翔瑜在開幕致詞中表示，此次聯展在於表達對父母的敬意與感謝，活動獲得僑界熱烈響應與鼎力支持，令人欣慰。校友會長期秉持服務精神，致力推廣中華文化藝術、凝聚僑社向心力。駐洛杉磯辦事處處長紀欽耀也蒞臨現場，不僅對活動表達高度肯定，還幽默談及自己畫像在現場展出一事，他的夫人笑稱畫像「皺紋太多」、「沒加美肌」，引來全場歡笑。他特別讚揚大專校友會多年來深耕僑界，舉辦內容豐富多元的活動，已成為洛杉磯僑社不可或缺的重要力量。