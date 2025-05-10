李安章子怡再聚首 「臥虎藏龍」25年魅力不減

「臥虎藏龍」9日在洛杉磯奧斯卡博物館再放映，導演李安（右）和玉嬌龍扮演者章子怡出席。（記者張宏／攝影）

李安和章子怡 多年後再聚首溫暖擁抱，章子怡露出孩子般調皮表情。「臥虎藏龍」9日在洛杉磯奧斯卡 博物館再放映，現場座無虛席。李安和章子怡回首拍攝電影的各種艱辛，歷經25年歲月洗禮依然經典流轉，所有付出都很值得。李安坦言，他在年初重看這部作品覺得無法複製，也是饋贈給全體華人的禮物。

（影音來源：記者張宏）

主持人楊燕子問李安為什麼要拍「臥虎藏龍」？李安開玩笑表示，在中國拍攝時，現場環境比較艱難，他那時也每天問自己這個問題，為什麼要自找苦吃？最後讓玉嬌龍跳橋也是想釋放和自由。「在東方文化中，總有比生命比人更偉大的東西，這是一種不同於西方的哲學。」他在東方長大，內心擁有東方和諧，即使是武術，也在談論如何修身養性， 無論喝茶還是和人打交道，任何事物都必須符合道。不知道為什麼，中國人就是這樣。任何事物都有其道其法，都是相關的，甚至包括烹飪和中藥等。」

李安說，他的天分就是拍電影，而探索是樂趣，當時他想拍一部東方武俠電影，「電影要處理的就是我的不安全感，例如，我屬於哪裡？我能相信什麼？ 「臥虎藏龍」是我的想像，嘗試將最經典的中國文化、最精緻行為等所有元素融入其中」。它不像功夫片那麼瘋狂直接，有很多情感衝突和更宏大的東西。電影都喜歡有故事情節，然後朝一個方向發展。但生活從來不是這樣，更加複雜。現場匯集不同國度的工作人員，解釋東方武俠是不容易的。 通常他不會重複看自己的作品，但是今年是這部電影誕生25年且年初他獲得終身成就獎。他覺得這部電影拍得比自己想像得好，很自豪能拍出這樣的作品。「臥虎藏龍」是無法複製的，因為完成它需要付出太多的精力熱情和時間，也感謝那個時代。

章子怡表示，她六年前重看這部作品，當時覺得能參與這樣一部偉大作品何其有幸，回想當時拍攝現場，那些武打動作對於她來說十分不易。她拍攝第一部電影時不需要飛到竹林上，但是在「臥虎藏龍」裡有很多打戲，身體要成為第二個表演語言，因此開闢更富的創作空間，但也很辛苦。她每天壓力很大，不敢直視導演，只能集中精力盡己所能做好當天的工作，她多年的舞蹈功底幫助很大。