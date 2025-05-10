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跟蹤騷擾女明星衝撞住宅 痴情男審訊中斷評估精神狀態

編譯組／即時報導
衝撞女明星珍妮佛安妮斯頓住家的嫌犯卡懷爾。（NBC Los Angeles）
衝撞女明星珍妮佛安妮斯頓住家的嫌犯卡懷爾。（NBC Los Angeles）

日前開車衝撞女星位於洛杉磯貝萊爾住家的男子正在接受審判，但法官在8日的初審中認定他的精神狀態有異，必須先接受精神評估、確定能夠受審，才會恢復審判程序。

來自密西西比州的48歲男子卡懷爾（Jimmy Wayne Carwyle）5日被捕後，洛縣檢察長辦公室7日以跟蹤重罪、破壞財產起訴，並附帶威脅造成重大傷害的加重處份。

由於卡懷爾至少從2023年3月就持續跟蹤騷擾珍妮佛・安妮斯頓（Jennifer Aniston），這次還開車衝撞貝萊爾（Bel-Air）的住宅，因此法官雖然同意可以15萬美元交保，但是嚴禁接近珍妮佛・安妮斯頓，也不能打電話或透過其他方式與她聯繫。

卡懷爾衝撞大門時，是由珍妮佛・安妮斯頓的警衛先行制止。NBC Los Angeles報導，她住宅的警衛經常是由不當差的洛市警察擔任，當時警衛是持槍嚇止卡懷爾的進一步行動。

洛縣檢方表示，跟蹤騷擾的控罪是基於卡懷爾自2023年初就開始犯行，透過語音信箱、電子郵件、社交媒體騷擾珍妮佛・安妮斯頓。不過警方不能確定，何時接到第一次報案。

初審當時，卡懷爾未著上衣就現身洛杉磯國際機場（LAX）附近的機場法院（Airport Courthouse），審問過程中，法官與公設辯護人都認定，他的精神狀況堪慮，因此必須先確定他能理解審判的程序，才能繼續審判。

卡懷爾如果能夠出庭應訊，判定有罪的話，最高可處三年有期徒刑。

衝撞珍妮佛安妮斯頓住家的嫌犯，上身赤裸者即卡懷爾。（NBC Los Angele...
衝撞珍妮佛安妮斯頓住家的嫌犯，上身赤裸者即卡懷爾。（NBC Los Angeles）

洛杉磯國際機場 洛縣 密西西比州

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