iTaiwan Foods台味盛宴慶端午 加州四店推傳統粽試吃會

iTaiwan Foods 特別以「Taiwan Select台灣食品推廣活動－台味盛宴」為主題，於 5 月 9 日至 5 月 31 日隆重登場，全面擴大台灣餐飲美食的行銷推廣。活動橫跨北加與南加四家實體門市，同步於 iTaiwan Foods 線上商城熱烈展開，線上線下同步響應。(iTaiwan提供)

每逢端午，粽香四溢，這是台灣人心中不可或缺的節慶記憶與味蕾期待。今年在美國，也能共享來自台灣的傳統粽子滋味，重溫那份包裹在粽葉中的鄉情與祝福。粽子不僅是端午節 的經典美食，更象徵團圓、傳承，以及對生活豐盛安康的祈願。

iTaiwan Foods 特別以「Taiwan Select台灣食品推廣活動－台味盛宴」為主題，於 5 月 9 日至 5 月 31 日隆重登場，全面擴大台灣餐飲美食的行銷推廣。活動橫跨北加與南加四家實體門市，同步於 iTaiwan Foods 線上商城熱烈展開，線上線下同步響應。

本次活動嚴選來自台灣的優質品牌，集結多元台味料理：從職人手作的傳統粽子、風味獨具的台式醬料、清涼消暑的台灣冰品，到深受喜愛的經典飲品，打造一場豐富且創新的味覺饗宴。不論你懷念的是家鄉味，還是想探索創新台味，都能在這場「台味盛宴」中，找到屬於你的一口台灣。

限定亮點：5 月 17 日至 18 日，四家門市同步舉辦現場試吃活動！

民眾可親臨現場免費試吃多款台灣傳統粽子，感受地道端午氛圍，了解產品背後的故事與風土文化。本次活動不僅著重於「粽子」，同時精選品質「醬料、冰品和飲料」，全面展現台灣飲食文化的深厚底蘊與創新活力。不論是端午送禮、家人團聚、或夏日消暑，這裡都能找到最對味的選擇。

在現代社會中，端午節代表的是文化認同與生活美學的延續，讓人們在節日中感受傳統與創新並存的魅力。粽子作為這一節慶的代表性食品，不僅承載著千年的傳統記憶，更凝聚著家人團聚與共享美食的情感。無論是鹹香四溢的北部粽，還是米香濃郁的南部粽，每一口都充滿了台灣人對家鄉味的情懷。

四家門市同步開跑：

•聖荷西門市：1085 E Brokaw Rd #50, San Jose, CA 95131

•奇諾崗門市：13089 Peyton Drive, Unit G, Chino Hills, CA 91709

•羅蘭崗門市：1734 Nogales St., Rowland Heights, CA 91748

•天普 市門市：5781 Rosemead Blvd, Temple City, CA 91780

無法到場也沒關係！iTaiwanFoods線上商城同步推出限量粽子禮盒，讓遠在加州 以外的朋友，也能一同感受端午粽香。無論身在何處，一口粽香，都能喚起那熟悉的竹葉與糯米香，品味來自台灣的節慶經典與濃濃人情味。

活動頁面：https://itaiwanfoods.com/2025dragon_boat_festival/