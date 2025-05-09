聖塔安那高中校園械鬥 刺死14歲同學的少年犯被控謀殺

學生們聚集在校園外，自發擺放鮮花悼念14歲遇害同學，場面哀傷。（取自abc7新聞電視台畫面）

據橙縣 檢察官辦公室（District Attoeney Office of Orange County）及abc7新聞電視等多家媒體報導，聖塔安那高中（Santa Ana High School）7日發生一起持刀殺人事件，一名青少年涉嫌在校園內持刀刺死了14歲男同學，已遭控以謀殺罪。此外，因另兩名學生亦在衝突中受傷，該少年也被追加兩項以致命武器攻擊罪名。

警方表示，事發於當日下午3時過後，地點為聖塔安那高中與海寧格小學（Martin R. Heninger Elementary School）共用的停車場。當時數名青少年發生肢體衝突，造成三人遭刺傷。其中一名14歲少年傷勢嚴重，因心臟中刀送醫後不治。另兩名傷者則無生命危險，預料可望康復。

據橙縣檢察官辦公室消息指出，除謀殺罪外，涉案青少年亦面臨兩項以致命武器攻擊他人的指控。依據加州 相關法律之規定，檢方不得公開涉案未成年人的姓名與進一步調查細節，但鑑於謀殺與持械攻擊屬於「公共罪行」，相關起訴情節得以對外公布。目前案件仍在持續調查中，校方及社區皆高度關注後續進展。