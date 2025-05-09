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黃石車禍司機導遊張宇追悼會 年僅31歲眾親友同悲不捨

記者張宏／洛杉磯即時報導
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Ctour Holiday8日在惠提爾玫瑰園為在車禍中喪生的導遊兼司機張宇舉辦頭七追悼會，現場公司同事親友百餘人送別。（記者張宏／攝影）
Ctour Holiday8日在惠提爾玫瑰園為在車禍中喪生的導遊兼司機張宇舉辦頭七追悼會，現場公司同事親友百餘人送別。（記者張宏／攝影）

黃石公園附近發生大車禍的第七天，Ctour Holiday旅行社8日在惠提爾玫瑰園為不幸喪生的司機兼導遊張宇舉辦頭七追悼會，同事和親友百餘人送別，他的母親邊哭邊喊「媽媽對不起你」令人心痛。

現場擺放著親友、父母和公司贈送的三個花圈，上面分別寫著「壯志未酬」、「羽化登仙」、「同悲不捨」，正中放著張宇的遺像，照片上的他穿著黑色西裝，面露微笑。供桌上擺放著他愛吃的飯菜和平日喜歡喝的娃哈哈鈣奶和老北京酸奶。現場播放著同事製作的幻燈片，展示張宇是一個熱愛工作和喜歡美食與自拍的年輕人。

張宇的父母神色悲苦，尤其是母親一進靈堂就崩潰失聲痛哭，喊著「媽媽對不起你」，身邊親友一直攙扶勸慰，現場來賓都身穿黑色，神情肅穆，一些男女同事忍不住擦眼淚。一名同事表示，張宇是一個特別可愛的年輕人，又是東北人，說話很幽默，大家都很喜歡他。他才31歲，那麼年輕，還沒有結婚，竟然遭此橫禍，讓白髮人送黑髮人，實在令人心痛。

Ctour Holiday負責人Mark Ma表示，小車團通常是司機兼導遊的形式，張宇是一名出色的導遊，性格活潑外向，是很多人的好哥們，客人和同事都和他相處融洽。現在正是忙碌的季節，現場很多人都是剛下團就趕來送別。張宇的父母都是老實本分的新移民，住在洛杉磯東區，萬沒想到第一次進開加州愛達荷州竟然是去認屍。他們出發前，還沒有人告訴他們，張宇因車禍遇難的消息；結果到了現場，母親立即哭得不省人事。

Mark Ma表示，其他死者的家屬已陸續抵達美國，8日已是第四組家屬到愛達荷驗屍官辦公室鑑別DNA，另外還有兩組家屬隨後會到，期間機票酒店費用都是他們公司承擔，目前要等這些家屬確認死者身份和驗屍確認死因才能將屍體歸還家屬進行火化安葬。艾達荷州警和兩個聯邦機構都在對車禍進行獨立調查，確定是道奇公羊皮卡越過中心線撞上向東行駛的賓士高頂車。同時公司律師和保險公司律師也正在起草一份正式聲明，一次性反駁網路上的一些傳言。事故發聲後，聯邦機構已把公司上下和車輛全部檢查，未來公司也會進一步強化管理。

據艾達荷警方，由於事故涉及商用車且事故規模較大，美國國家運輸安全委員會 (NTSB) 和愛達荷州警察局 (ISP)展開獨立調查，ISP調查發現，道奇公羊皮卡在亨利湖附近的 20 號高速公路上越過中心線，撞上向東行駛的奔馳高頂車。兩輛車的駕駛者和五名遊客在此次事故中喪生。車上載有14名華人遊客，其中12人來自中國，其餘來自義大利。司機持有加州駕照，該旅行團當時正前往黃石公園。

張宇平日喜歡喝的娃哈哈鈣奶。（視頻翻拍）
張宇平日喜歡喝的娃哈哈鈣奶。（視頻翻拍）
現場擺放著親友、父母和公司贈送的三個花圈，上面分別寫著「壯志未酬」、「羽化登仙」...
現場擺放著親友、父母和公司贈送的三個花圈，上面分別寫著「壯志未酬」、「羽化登仙」、「同悲不捨」。（記者張宏／攝影）
Ctour Holiday8日在惠提爾玫瑰園為在車禍中喪生的導遊兼司機張宇舉辦頭...
Ctour Holiday8日在惠提爾玫瑰園為在車禍中喪生的導遊兼司機張宇舉辦頭七追悼會，現場其公司同事親友約百餘人為其送別。（記者張宏／攝影）
大家目送張宇父母上車離開。（記者張宏／攝影）
大家目送張宇父母上車離開。（記者張宏／攝影）
供桌上擺放著他愛吃的飯菜和平日喜歡喝的娃哈哈鈣奶和老北京酸奶。（記者張宏／攝影）
供桌上擺放著他愛吃的飯菜和平日喜歡喝的娃哈哈鈣奶和老北京酸奶。（記者張宏／攝影）

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