開車誤闖南加軍事基地 這原因讓她臨遣返厄運

一名無證移民婦女開錯路誤闖軍事基地，因拿不出身分證件，遭邊境巡邏隊逮捕，可能面臨被遣返。(圖片來自美聯社)

一名在美國生活超過20年的無證移民 婦女，近日開車誤闖位於聖地牙哥 的海軍陸戰隊新兵訓練中心（Marine Corps Recruit Depot，簡稱MCRD），因拿不出身分證件，遭邊境 巡邏隊逮捕，可能面臨遣返厄運。

現年64歲的阿娜卡梅羅（Ana Camero）來自墨西哥，任職於拉霍亞（La Jolla）一家餐廳擔任洗碗工。她的女兒梅莉莎赫南德茲（Melissa Hernández）表示，4月7日當晚母親因走錯路，不小心開進靠近聖地牙哥機場的MCRD軍事基地入口。當時卡梅羅剛在華盛頓街（Washington Street）加油後準備返家，卻因不熟路況誤入管制區。

根據軍方說法，當人員無法出示有效證件時，基地依程序會通知聯邦機關。由於卡梅羅無法提供合法身分證明，現場人員隨即通知美國海關暨邊境保護局（CBP），隨後她被邊境巡邏隊拘留。CBP則在聲明中指出：「如在執勤過程中發現有人違反聯邦移民法規，邊境巡邏隊有權依法將其收押處理。」

赫南德茲回憶當時情形說，當晚她等不到母親返家，直到接到基地人員電話，才得知母親的車輛已被扣留，並需前往MCRD領回。她起初以為只是因為母親沒有駕照才被扣車，未料事態嚴重至被移送移民暨海關執法局（ICE）羈押。

卡梅羅目前被關押在奧泰梅薩（Otay Mesa）拘留中心，正面臨遣返程序。日前出庭時，移民法官允許她聘請律師，並表示如有醫療需要可申請。卡梅羅當場情緒激動，含淚請求醫療協助，因她患有糖尿病，女兒也擔憂其健康狀況。「任何人都有可能犯錯，」赫南德茲說，「她不是威脅，只是走錯路而已。」

聖地牙哥美國友誼服務委員會（American Friends Service Committee）的人權倡議者Adriana Jasso指出，這並非首例，2019年也有一名女性因誤入軍事基地被拘留兩週。她表示：「這是人為失誤，但在移民體制下，會被放大成法律責任。」

根據MCRD發言人表示，聯邦設施必須依法查驗所有進入人員的政府核發證件。赫南德茲說，母親目前心情沮喪，「她不想離開，她只想和家人待在一起。」卡梅羅下一場聽證會預定於5月底舉行。