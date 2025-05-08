洛縣警局籲請公眾協助尋找華女失蹤者Jessica Chan
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洛杉磯縣警局（LASD）失蹤人口調查小組正在請求公眾協助尋找處於危險中的華人失蹤者Jessica Chan。她最後一次被看見是在2025年5月8日下午1點，位於南艾爾蒙特市（SouthElMonte）Durfee 大街 500 號街區。
Jessica Chan被描述為一名25歲的亞裔女性，身高5英尺1英寸（5’01”,），體重160磅（160 lbs），黑色辮髮，黑色眼眸。她最後一次露面時身穿藍色道奇隊T卹、灰色運動褲、白色阿迪達斯鞋，佩戴銀色十字架鏈。
Jessica Chan被診斷出患有精神疾病。她的家人擔心她的安危，並請求公眾的幫助。
任何知曉此事件資訊的人士請聯繫洛杉磯縣警局失蹤人口部門，電話：323-890-5500。
如果您希望匿名提供信息，可以撥打 (800) 222-TIPS (8477) 聯繫“Crime Stoppers”，或者使用您的智能手機在 Google Play 或 Apple App Store 下載“P3 Tips”移動應用程序，或訪問網站 http://lacrimestoppers.org
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