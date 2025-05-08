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洛縣警局籲請公眾協助尋找華女失蹤者Jessica Chan

洛杉磯訊
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洛杉磯縣警局失蹤人口調查小組請求公眾協助尋找處於危險中的華女失蹤者Jessica Chan。（LASD)
洛杉磯縣警局失蹤人口調查小組請求公眾協助尋找處於危險中的華女失蹤者Jessica Chan。（LASD)

洛杉磯縣警局（LASD）失蹤人口調查小組正在請求公眾協助尋找處於危險中的華人失蹤者Jessica Chan。她最後一次被看見是在2025年5月8日下午1點，位於南艾爾蒙特市（SouthElMonte）Durfee 大街 500 號街區。

Jessica Chan被描述為一名25歲的亞裔女性，身高5英尺1英寸（5’01”,），體重160磅（160 lbs），黑色辮髮，黑色眼眸。她最後一次露面時身穿藍色道奇隊T卹、灰色運動褲、白色阿迪達斯鞋，佩戴銀色十字架鏈。

Jessica Chan被診斷出患有精神疾病。她的家人擔心她的安危，並請求公眾的幫助。

任何知曉此事件資訊的人士請聯繫洛杉磯縣警局失蹤人口部門，電話：323-890-5500。

如果您希望匿名提供信息，可以撥打 (800) 222-TIPS (8477) 聯繫“Crime Stoppers”，或者使用您的智能手機在 Google Play 或 Apple App Store 下載“P3 Tips”移動應用程序，或訪問網站 http://lacrimestoppers.org

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