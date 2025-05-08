無端鋸樹13棵損失35萬 洛杉磯破壞狂8日受審

45歲的Samuel Patrick Groft涉嫌用電鋸破壞洛杉磯地區樹木造成約35萬美元損失，8日接受審判。（LAPD）

涉嫌在今年4月一周內連續用電鋸破壞洛杉磯 市區和私人樹木的男子8日接受審判，被告被指控使用電鋸砍伐13棵樹木，目前面臨近十項破壞罪指控。

45歲的Samuel Patrick Groft原被控11項樹木破壞罪，均為重罪，但法官在開庭前取消了兩項指控，認為控方未能證明四棵樹的損失超過400美元。

警方表示，Groft涉嫌犯罪的模式是，騎著自行車到一個地方，乘人少時用電鋸鋸樹。洛杉磯市中心區的多處樹木受到破壞。洛杉磯市警方在連續多天接到民眾舉報後，在4月22日下午發布社區警報，並附上嫌疑人圖片，呼籲社區提供線索，很快將嫌犯逮捕歸案。

不過被告居然對警方振振有詞，「我喜歡樹。我喜歡樹皮。我是樹藝師」。警方表示，Groft將原本是紅色的電鋸噴成了黑色，警方在作案現場還發現了一輛自行車、棒球帽和電鋸盒。

洛杉磯市府表示，Groft前後造成了洛杉磯市損失將近35萬美元。洛杉磯市街道樹木主管David Miranda表示，Groft用電鋸造成樹木的損壞，直接損失約為17萬5000美元，此外市府還要花費大約同等資金去重新種樹。而Groft破壞的樹木，除了大多數是洛杉磯的公共財產外，還有一些是私人樹木。

一名女士告訴警方，她的三棵杜松樹被鋸壞，每棵售價約1萬美元。該女士向警方提供的監視器畫面顯示，嫌犯戴著黑色手套，手持電鋸砍樹。

主審法官Theresa R. McGonigle表示，Groft有「大量犯罪記錄」，他目前仍被關押在監獄中，保釋金從原來的10萬美元上升為35萬美元。

洛杉磯地區檢察長霍克曼表示， 需要數年甚至十多年才能成長的樹木，只需幾分鐘就能摧毀，而自私而無意義的行為破壞了人類的生態系統一部分，令人深感不安。他表示，洛縣 檢察長辦公室將起訴任何參與此類犯罪行為的人，並給與法律嚴懲。