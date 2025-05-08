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南加台灣旅館公會改選 劉明岳接任會長迎創會50周年

記者張庭瑜/洛杉磯即時報導
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南加州台灣旅館業同業公會第50屆第6次理事會暨會員大會7日舉行，為創會50周年慶典暖身。（記者張庭瑜/攝影）
南加州台灣旅館業同業公會第50屆第6次理事會暨會員大會7日舉行，為創會50周年慶典暖身。（記者張庭瑜/攝影）

加州台灣旅館業同業公會7日召開第50屆第6次理事會暨會員大會，資深旅館業者劉明岳當選第51屆會長；他表示，將以推動會員走向品牌化、科技化經營為目標，協助更多同業從基礎邁入連鎖體系，同時宣布24日舉辦50周年年會。

現任會長張郁芬表示，三年任期是她人生中難能可貴的歷練，「就像讀完一個博士班課程」，在與業界前輩合作中學習經營理念、活動策畫，並從實務操作中理解到謙卑、細心與責任感的重要。她也透露，50周年年會將邀請來自台灣、由身心障礙青年組成的「極光打擊樂團」來美演出，並舉辦慈善募款活動，期盼透過音樂與公益行動讓社會看見這些年輕人的努力與才華，「讓我們知道什麼叫不向命運低頭」。

新任會長劉明岳分享自己的旅館歷程，從1987年開始經營，初期僅有38個房間的旅館，憑藉實戰與學習，逐步擴張至目前經營超過100個房間，品牌涵蓋Vasco Eastern、Embassy Suites、DoubleTree與Hilton Garden Inn等。他指出，當前旅館產業已不同以往，經營者不能再單打獨鬥，「用時間跟體力換取生活的代價已經不一樣了」，因此期盼透過公會建立平台，協助會員認識現代化管理與電腦整合的經營模式，「你是為自己做生意，但不該只有自己一個人」。

他表示，未來一年，將主動接觸有意提升經營層次的會員，引導他們從初階級逐步進入連鎖加盟體系，打造互助共享的產業社群。對於自己從事旅館業近40年的歷程，他坦言並非最成功者，但憑藉跨品牌實戰經驗，也更清楚品牌間管理制度與市場策略的異同，樂於將這些經驗分享給下一代業者。

張郁芬補充，今年年會選在Westin Bonaventure Hotel舉辦，不僅慶祝公會創立50周年，預計吸引超過350位業界人士與社區代表出席。活動除邀請「極光打擊樂團」演出，也安排口琴社與烏克麗麗社團登台，僑務委員會常務副委員長張良民亦將親臨致詞。此外，公會預定於6月28日至30日前往德州，參加第33屆姐妹會年會及歡迎晚宴，進一步加強與全美華人旅館業者的交流合作。

新任會長劉明岳（左）與現任會長張郁芬（右）會後合影，將攜手推動公會邁向數位化與品...
新任會長劉明岳（左）與現任會長張郁芬（右）會後合影，將攜手推動公會邁向數位化與品牌經營的下一個里程碑。（記者張庭瑜/攝影）

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