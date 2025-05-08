南加高中驚爆持刀殺人案 14歲男生身亡2人受傷

聖塔安那高中7日發生持刀殺人案件，造成1死2傷。（KTLA5電視台）

南加橙縣 聖塔安那高中（Santa Ana High School），7日發生持刀殺人案件，造成一名14歲學生不幸身亡，另有兩名學生受傷。事件發生數小時後，兩名高中生自首。警方初步調查結果顯示，此案件可能與幫派有關。

據KTLA5、Pasadena Starnews等媒體綜合報導，案發在7日下午3時多。聖塔安那聯合學區 發言人Fermin Leal表示，案發時，五名男孩在高中校園外，與Martin R. Heninger Elementary小學共用的停車場發生爭執，最終導致持刀傷人。三名男生年齡分別為14歲、15歲和16歲，其中14歲男生被刺傷送醫不治身亡，後被證實是當地居民Armando Morales，其餘兩人目前傷勢穩定。

警方發言人Natalie Garcia表示，案發當晚，另外兩名男孩在父母陪同下來到警局自首，警方尚未公布他們的身分。警局通報指出，這兩名學生年齡分別為15歲、17歲，目前仍被拘留，但沒有被正式逮捕，相關調查仍在進行中。尚不清楚案件的具體動機，不過警方8日確認，事件中的嫌疑人與受害者均與幫派有關。

被刺身亡學生的朋友Aaron Chavez表示，死者是一個善良、風趣的男孩。他指出案發前幾小時，兩人還有過簡短的交談，「我真希望那時能給他一個擁抱，沒想到那是最後一次見到他。」哀悼者帶著鮮花來到校園，紀念這起不幸發生的悲劇。

案發後，聖塔安那聯合學區取消校園內的所有課外活動。學區官員表示，危機輔導員8日在校園內為任何需要幫助學生提供支援。該學區發布聲明稱，已在聖塔安那高中及周邊區域增派警力，以保障校園安全。學區發給家長的一條信息寫道，「請放心，學校或周邊地區沒有立即受到威脅，學生和員工的安全健康是我們的首要任務。我們將繼續分享最新消息，感謝你們一直以來的支持。」