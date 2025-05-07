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花木蘭、美猴王、哪吒傳奇 母親節爾灣上演視覺震撼

橙縣訊
傳奇音樂劇，結合中西樂器、舞蹈、武術與動畫特效， 視覺震撼，氣氛磅礡（主辦單位）。
傳奇音樂劇，結合中西樂器、舞蹈、武術與動畫特效， 視覺震撼，氣氛磅礡（主辦單位）。

由南海岸中華文化中精心籌劃推出的傳奇2.0音樂劇，今年母親節將在橙縣Segerstrom Hall隆重登場，包括爾灣副市長James Mai、市議員劉令淳（Melinda Liu）與 William Go 等三位民選官員同聲推薦市民闔家觀賞，劉令淳將陪母親華企菁再度觀賞傳奇音樂劇，歡度不一樣的母親節。

5月11日下午，南海岸中華文化中心將在橙縣 Segerstrom Hall演出的《傳奇》2.0音樂劇，今年不僅有東、西樂器合奏激蕩與悠揚的原創樂曲、踢躂舞團、少林醉拳高手與空中特技，來演繹三位歷史傳奇人物的故事，更精心安排「頌讚母愛」節目，邀請大家一起來見證母愛的「傳奇」。

「傳奇」原創音樂劇，去年10月在Segerstrom Hall首度登場，透過傳統國樂與西洋弦樂的巧妙交響，結合搖滾、流行音樂、傳統舞蹈、武術與藝術體操，不僅生動展現花木蘭、美猴王與哪吒等三位歷史傳奇人物的情感與智慧，更傳遞亞裔文化中的美德與力量。

這場沉浸式的視覺與聽覺饗宴，不僅贏得全場觀眾如雷掌聲，也讓Segerstrom Hall工作人員感到震撼與驚豔，主動邀請「傳奇」音樂劇原創團隊，在今年慶祝亞裔傳統月推出母親節專場表演，讓更多人認識亞裔文化的豐富和多樣性。

策劃演出的指揮兼作曲家何彬表示，今年將在母親節當天演出的「頌讚母愛」傳奇2.0專場表演，將以一連串膾炙人口的感恩歌謠和原創歌曲揭開序幕。從華語世界經典的《世上只有媽媽好》，到西洋原創歌曲「It Is Because of You」，透過中西文化的情感表達與交匯，既能感受華人含蓄而深沉的感恩，也能體會西方直率熱烈的愛意迸發，讓觀眾在優美歌聲中，感受母愛的溫度。

表演當天，Segerstrom Hall的舞台，將化身為一座時空交錯的故事殿堂，帶領觀眾觀賞哪吒的奮戰精神、孫悟空的機智勇敢與花木蘭的忠孝情懷。而三位傳奇人物的故事，將由一名母親對著女兒講述床邊故事之後展開，讓「傳奇」與母愛緊緊相連。

何彬強調，今年的「傳奇」2.0音樂劇全面升級，不僅有精湛的音樂演繹，更邀請專業踢躂舞團、少林醉拳高手與空中飛人加入，透過視覺與聽覺的雙重震撼，讓每一幕都充滿驚喜、令人屏息。另包括舞台視覺設計、服裝造型、演員陣容，也全面創新，必將為觀眾帶來一場令人驚艷、情感共鳴的藝術饗宴！

南海岸中華文化中心執行長鍾幼蘭指出，傳奇音樂劇是一場前所未有的文化盛宴，希望藉由這場獨一無二演出，向全天下母親和中華文化中心所有支持者致敬，並邀請大家陪伴母親和家人一起來觀賞「傳奇」音樂劇，共同慶祝溫馨、意義深遠的母親節。

傳奇音樂劇，結合中西樂器、舞蹈、武術與動畫特效， 視覺震撼，氣氛磅礡 （主辦單位...
傳奇音樂劇，結合中西樂器、舞蹈、武術與動畫特效， 視覺震撼，氣氛磅礡 （主辦單位）。
爾灣市議員劉令淳（右一）要陪媽媽華企菁（中）看傳奇音樂劇。（主辦單位）
爾灣市議員劉令淳（右一）要陪媽媽華企菁（中）看傳奇音樂劇。（主辦單位）
爾灣市副市長James Mai（中）、市議員劉令淳（右）與William Go等...
爾灣市副市長James Mai（中）、市議員劉令淳（右）與William Go等三名亞裔官員同聲向市民推薦傳奇。（主辦單位）

母親節 亞裔 橙縣

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