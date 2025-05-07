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洛杉磯此地房價8年暴漲107% 那些社區增值也很高

洛杉磯訊
洛杉磯West Adams社區的房產，過去八年價格已增長107%。（Unsplash.com）
洛杉磯West Adams社區的房產，過去八年價格已增長107%。（Unsplash.com）

洛杉磯房地產市場一直炙手可熱，房產價值更是全美排名前列，其中一些社區的房地產價值增長，在過去幾年內已經翻倍。分析數據顯示，洛杉磯西亞當斯（West Adams）社區的房產，在2016年至2024年期間已增長107%，其他很多社區的增值也都接近一倍。

KTLA報導指出，如果考慮在洛杉磯購房，就需要關注當前房產市場中哪些社區更受歡迎。根據非營利新聞媒體Crosstown的分析，過去八年來，西亞當斯無疑是洛杉磯房地產價值增長最快的地區。

Crosstown調查發現，這個歷史悠久、地處中心的城區，位於10號高速公路以南、110號高速公路以西。2016年至2024年八年期間，此地的房產價值上漲107%。遺產認證專家Demetrius Green表示，特別是在過去三四年里，西亞當斯社區變得非常受歡迎。

根據Crosstown的數據，洛杉磯其他房地產價值增長幅度較大的社區，包括伊利森谷 （Elysian Valley）增長86%，洛杉磯湖（Lake Los Angeles）增長84.5%，世紀城（Century City）增長84.4%，博覽會公園（Exposition Park）上漲幅度為84.4%，中城區（Mid-City）81.4%，鮑爾溫山-克倫肖（Baldwin Hills-Crenshaw）81.4%，費爾法克斯（Fairfax）上漲79.4%，Hidden Hills上漲79.2%，哈佛高地（Harvard Heights）78.8%，萊馬特公園（Leimart Park）78.8%。

Crosstown指出，房價上漲對現有屋主來說是好事，但對租屋者來說卻極為不利。專家表示，房東利用房價飆升作為提高租金的理由，當地住房危機正在進一步加劇。聚焦洛杉磯社區的獨立媒體The Jimbo Times認為，目前正是很多低收入者需要解決住房問題的時候，但房產市場價格過高，造成很多家庭最終選擇離開這個社區。

洛杉磯 房地產 亞當斯

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