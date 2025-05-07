黃石公園7死8傷車禍 警方確定是「皮卡越線」肇事

黃石公園附近重大交通事故，造成7死8傷，死傷者多為華人。（美聯社）

愛達荷州 （Idaho）位於Island Park的Henry湖附近東行20號高速公路在1日晚七時左右發生車禍，一輛道奇 公羊皮卡和一輛賓士高頂15人座汽車在碰撞後發生火災，造成七人死亡、八人受傷。愛達荷州警察局 (ISP) 6日公布根據調查和當前證據，確定是道奇公羊皮卡越過中心線撞上向東行駛的賓士高頂車。Ctour Holiday負責人對這一調查結果表示，願逝者安息，未來計畫為已故導遊舉辦追悼會和撫卹等事宜。

據愛達荷州警察局新聞稿顯示，皮卡車越過中心線的原因尚不清楚，目前正在調查中。事故重建工作正在進行中，ISP警察正在努力確定所有促成因素，同時這項發現將記錄在愛達荷州官方車輛事故報告（IVCR）中。皮卡車駕駛者是25歲的德州 居民Isaiah Moreno。

由於事故涉及商用車且事故規模較大，美國國家運輸安全委員會 (NTSB) 也正在進行獨立調查。 NTSB人員已訪問現場並正在審查證據。雖然ISP和NTSB之間正在共享訊息，但每個機構都在進行獨立調查。

ISP警局隊長Blake Higley表示，向在這場悲劇中喪生的受害者家屬和親人表示最深切的哀悼。非常感謝停下來幫忙的路人，也感謝那些迅速行動、團隊合作、幫助了那些急需幫助的人的急救人員。對於所有參與的人來說，這是一個充滿挑戰且令人感動的場景。調查仍在進行中，一旦資訊得到核實且適合發布，將提供更多更新。

賓士高頂車內有六人死亡和八人受傷，其中包括導遊兼司機Daniel，Ctour Holiday負責人表示，旅行社及車上所有乘客同樣是受害者，大家所經歷的哀痛，感同身受。基於同情與人道關懷，公司為遇難者家屬及受傷乘客家屬提供必要的支持與妥善安排，承擔起來往美國的機票、簽證和來美後處理車禍期間的住宿。同時計劃為Daniel舉辦追悼會和對其父母進行撫卹，現在還要等DNA鑑定身份後才能進行火化。