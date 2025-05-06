南加舞蹈教室暗藏攝像頭 少男少女隱私被看光光

南加州一所舞蹈學校的浴室內發現隱藏攝像頭。（圖片來自ABC新聞）

近日，南加州 一所舞蹈學校爆出隱藏攝像頭事件，這些攝像頭被巧妙地安置在學校男女共用浴室中的藤編籃子內，令師生與家長深感震驚與不安。

根據Hermosa Beach警察局的報告，該事件發生在5月3日（週六）上午9時30分，當時家長發現這些隱藏的攝影機，並立刻報警處理。這些攝像頭被發現位於Hermosa舞蹈與音樂學校（Hermosa School of Dance and Music）的男女共用浴室內。至今尚不清楚這些攝影機已經存在多久，但學校方面已迅速將其移除。該校的員工、家長和學生均有使用這些浴室。

學校的業主莉莉安娜索馬（Liliana Somma）表示，發現這一事件讓她感到震驚且心碎。她強調，學校正在與警方積極合作，以調查此事件的背後人員，並已聘請專業公司對學校進行全面掃描。索馬還透露，學校已安裝了新的設備來檢測任何隱藏的攝像頭，並且家長可購買此類設備以保護自己，尤其是在商場等公共場所的試衣間內。

學校的資深教師傑西卡托雷斯（Jessica Torres）則表示，學校會全力確保學校環境的安全，並強調這起事件令人無比震驚。她補充道，「這是完全的震驚，這樣的事情從未發生過。」

索馬進一步指出，家長的來電和電子郵件不斷，並且部分學生已選擇離開學校，但她目前最關心的仍是與警方的合作，找出事件真相。她表示：「今早看到一位兩歲的小孩來上課並對我微笑，這讓我深感觸動。我們的使命是帶來快樂，能夠見到這樣的場景，讓我無法用言語表達我的感動。」

目前，警方尚未進行任何逮捕，也未確定嫌疑人身分。該學校的學生年齡範圍從2歲至18歲不等。警方表示，他們認為這是一宗孤立事件，並已展開積極調查。警方再次呼籲任何知情人士，請撥打電話310-318-0360提供相關線索。