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南加路怒 女司機持彎刀恐嚇要「剝皮」

洛杉磯訊
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在一起路怒事件中，一名女駕駛員舉起一把彎刀恐嚇。（KTLA）
在一起路怒事件中，一名女駕駛員舉起一把彎刀恐嚇。（KTLA）

警方目前正在調查一起駭人聽聞的路怒事件，南加地區一名女子疑似在今年兩起事件中持彎刀恐嚇他人，畫面皆被拍下並在社群媒體上流傳，地點分別位於洛杉磯縣的雪爾瑪（Sylmar）與聖塔克拉利塔（Santa Clarita）。

根據KTLA電台的報導，最新的一場路怒事件發生於5月3日，地點在雪爾瑪的羅薩雷斯街（Rosales Street）與博登大道（Borden Avenue）交界附近。一段現場影片顯示，一名女子駕駛一輛豐田SUV，與另一名駕駛員爆發爭執，雙方互指對方「跟車」。

根據一段公布在社媒上的影片，該名女子對錄影者說，「我就住在這附近。」錄影者則回應，「我也住在這裡。」接著，女子突然從車窗伸出一把彎刀，並怒吼「給我滾開」，甚至威脅要將對方「剝皮」。被威脅者則以一笑置之，並驚訝回應，「剝我皮？」隨後女子驅車離去。

目前尚不清楚這次衝突的起因，但洛杉磯市警察局（LAPD）接獲報案後已趕抵現場調查記錄。

警方指出，疑似同一名女子曾在今年2月於聖塔克拉利塔捲入另一場類似事件，當時也有影片為證。畫面中可見她先對另一名駕駛員比出不雅手勢，隨後也手持彎刀指向對方，動作極具威脅性。

目前尚無進一步訊息證實兩起事件中駕駛爭執的原因，警方也未透露是否針對該名豐田女駕駛展開搜尋。

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