好市多金條年回報率近四成 專家預測年底還會漲

一年前在好市多購買的金條，現在回報率已高達39%。（好市多官網截屏）

好市多 （Costco）金條備受關注，財經媒體日前估算，如果消費者一年前在好市多購買一根金條，現在的回報率已高達39%。業內專家預測，黃金價 格還會持續上漲。

據知名財經網站Finbold報導，好市多早在2023年9月就推出不尋常的舉動，這家大型零售商 開始銷售金條，且人氣爆滿。據稱，每次開售幾小時內就會被搶購一空。幾個月後，其主要競爭對手沃爾瑪（Walmart）也做出同樣的決定。

近年來，通貨膨脹率居高不下、全球經濟不確定性增加，銷售黃金被證明是非常成功的商業決策。富國銀行（Wells Fargo）估算，好市多僅從金條銷售就能獲得1億至2億美元的季度收入。在接下來的幾個月里，該公司擴大其銷售種類，2024年1月開始銷售銀幣，2024年4月推出鉑金條。

分析認為，好市多成功銷售金條的關鍵因素在於尺寸。這些金條不是銀行金庫中看到的大金條，而是1盎司的小金條。雖然好市多對這些金條的收費比黃金現貨價格高出約2%，但對於這家零售商的忠實顧客來說，這一價位可以接受。

就在一年前，也就是2024年4月29日，一盎司黃金的交易價格為2333美元，加上好市多2%的溢價，總價格為2379美元。一年後的2025年4月29日，每盎司黃金的現貨價格上漲至3312美元。因此，如果消費者1年前從好市多購買1盎司金條並持有至今，報酬率高達39.21%。

雖然2%的溢價聽起來偏高，但對於小金條來說是正常的溢價。此外，從好市多購買金條沒有手續費和運輸成本，對於大多數美國人來說，這很容易成為投資黃金最直接實惠的方式。

但好市多貴金屬銷售僅對會員開放，會費每年僅需60美元。但仍存在一些問題阻礙人們的購買，比如金條每天限購兩根，且經常斷貨。如果消費者有興趣購買，需要定期訪問好市多官網，也可以設置到貨通知，以獲取最新的補貨信息。此外，金條也是好市多極少數不允許退貨、退款或退差價的商品之一，消費者購買前應有心理準備。

持續的經濟貿易戰，使越來越多人選擇投資黃金作為保值避險的重要工具。一些大宗商品策略師預計，黃金價格仍可能持續上漲，到2025年底目標價或可達到每盎司4000美元。截止6日發稿前，好市多官方網站顯示每盎司金條價格為3389.99美元，目前處於斷貨狀態。