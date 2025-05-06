我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普政府擬撤銷40萬移民合法身分 聯邦上訴法院駁回

川普宣布停止攻擊青年運動 「他們求饒說別再炸了」

好市多金條年回報率近四成 專家預測年底還會漲

洛杉磯訊
聽新聞
test
0:00 /0:00
一年前在好市多購買的金條，現在回報率已高達39%。（好市多官網截屏）
一年前在好市多購買的金條，現在回報率已高達39%。（好市多官網截屏）

好市多（Costco）金條備受關注，財經媒體日前估算，如果消費者一年前在好市多購買一根金條，現在的回報率已高達39%。業內專家預測，黃金價格還會持續上漲。

據知名財經網站Finbold報導，好市多早在2023年9月就推出不尋常的舉動，這家大型零售商開始銷售金條，且人氣爆滿。據稱，每次開售幾小時內就會被搶購一空。幾個月後，其主要競爭對手沃爾瑪（Walmart）也做出同樣的決定。

近年來，通貨膨脹率居高不下、全球經濟不確定性增加，銷售黃金被證明是非常成功的商業決策。富國銀行（Wells Fargo）估算，好市多僅從金條銷售就能獲得1億至2億美元的季度收入。在接下來的幾個月里，該公司擴大其銷售種類，2024年1月開始銷售銀幣，2024年4月推出鉑金條。

分析認為，好市多成功銷售金條的關鍵因素在於尺寸。這些金條不是銀行金庫中看到的大金條，而是1盎司的小金條。雖然好市多對這些金條的收費比黃金現貨價格高出約2%，但對於這家零售商的忠實顧客來說，這一價位可以接受。

就在一年前，也就是2024年4月29日，一盎司黃金的交易價格為2333美元，加上好市多2%的溢價，總價格為2379美元。一年後的2025年4月29日，每盎司黃金的現貨價格上漲至3312美元。因此，如果消費者1年前從好市多購買1盎司金條並持有至今，報酬率高達39.21%。

雖然2%的溢價聽起來偏高，但對於小金條來說是正常的溢價。此外，從好市多購買金條沒有手續費和運輸成本，對於大多數美國人來說，這很容易成為投資黃金最直接實惠的方式。

但好市多貴金屬銷售僅對會員開放，會費每年僅需60美元。但仍存在一些問題阻礙人們的購買，比如金條每天限購兩根，且經常斷貨。如果消費者有興趣購買，需要定期訪問好市多官網，也可以設置到貨通知，以獲取最新的補貨信息。此外，金條也是好市多極少數不允許退貨、退款或退差價的商品之一，消費者購買前應有心理準備。

持續的經濟貿易戰，使越來越多人選擇投資黃金作為保值避險的重要工具。一些大宗商品策略師預計，黃金價格仍可能持續上漲，到2025年底目標價或可達到每盎司4000美元。截止6日發稿前，好市多官方網站顯示每盎司金條價格為3389.99美元，目前處於斷貨狀態。

好市多 金價 零售商

上一則

網路內洗牙 華女被多收700元帳單 原因...

下一則

符合四個簡單條件 汽車保費有大折扣

延伸閱讀

中小伙月薪3000 貸60萬炒黃金 跌懵了…1天虧6年工資

中小伙月薪3000 貸60萬炒黃金 跌懵了…1天虧6年工資
好市多Vs.山姆俱樂部 到底誰更省錢

好市多Vs.山姆俱樂部 到底誰更省錢
好市多Vs.山姆俱樂部 到底誰更省錢

好市多Vs.山姆俱樂部 到底誰更省錢
南韓好市多調漲會員費用最高逾15% 測試顧客忠誠度

南韓好市多調漲會員費用最高逾15% 測試顧客忠誠度
好市多加油為何這麼便宜？專家：引客進門

好市多加油為何這麼便宜？專家：引客進門
好市多汽油價便宜 專家揭秘原來如此

好市多汽油價便宜 專家揭秘原來如此

熱門新聞

2025 年 5 月 1 日，愛達荷州東部亨利湖州立公園附近一輛皮卡車與旅遊車發生致命碰撞，救援人員抵達現場。 （美聯社圖片）

黃石公園旅遊車、皮卡相撞7死 6人為南加華人遊客

2025-05-02 14:32
阜杭豆漿進駐北美好市多。（記者王若然／製圖）

火爆台北60年 好市多上架「阜杭豆漿」價格超實惠

2025-04-30 21:10
持綠卡女性入境時被拘留，關押在塔科馬ICE西北拘留中心。（FOX電視台）

探望生病父親返美被捕 女子持綠卡加州生活30多年

2025-04-30 14:44
鄰居錄下了當時國土安全局突襲張氏夫婦家中的情境。（ABC新聞）

ICE清晨突襲爾灣華人住宅 原因是…

2025-05-02 15:38
何先生從中國進口外賣餐盒的生意剛起步不到一年，卻因美中關稅戰而陷入兩難窘境。（記者劉子為/攝影）

關稅戰讓中國貨來不了 進口餐盒華商「撐不住了」

2025-04-30 13:07
據East Idaho News在Youtube上發布視頻顯示，現場火光沖天，濃煙滾滾，一輛紅色道奇皮卡車前面已變形。（East Idaho News Youtube視頻截圖）

南加旅行社人員奔赴黃石善後 難屬亦從外州和中國趕來

2025-05-02 14:50

超人氣

更多 >
「肉蒲團」女星19歲陪睡導演 淡出香港現況曝

「肉蒲團」女星19歲陪睡導演 淡出香港現況曝
年薪8萬5 加州這工作被評為全美最佳

年薪8萬5 加州這工作被評為全美最佳
不加水免炒鍋「有菜有肉」懶人料理 配飯、單吃都美味 

不加水免炒鍋「有菜有肉」懶人料理 配飯、單吃都美味 
3千張大尺度清涼照外流是本人？馬筱梅回應了

3千張大尺度清涼照外流是本人？馬筱梅回應了
18歲兒被警擊斃 心碎父隔天撞死警察

18歲兒被警擊斃 心碎父隔天撞死警察