加州旅遊2025前景變黯 國際遊客估降9.2%

加州多樣化的自然景觀，持續吸引海內外遊客。圖為優勝美地國家公園。（取自優勝美地國家公園臉書）

加州 政府5日公布旅遊業績，2024年加州仍是全美最受歡迎旅遊目的地；但官方同時警告，所謂「川普衰頹」（Trump Slump）會讓加州旅遊業2025年前景變黯，預計國際遊客人數將下降9.2%，因而鼓勵加州居民盡量在州境內旅行休閒。

洛杉磯福斯電視台（FOX）報導，州長紐森 辦公室和加州旅遊局（Visit California）5日宣布，加州旅遊營收值在 2024年達創紀錄的1573億美元，創造120萬個就業崗位，其中2萬4000個是新職位。另外，旅遊給加州各級政府帶來126億美元的稅收。

然而，儘管實現這樣的成長，但由於全球經濟壓力，以及預計會影響國際遊客的川普衰頹，加州旅遊業預期在2025年面臨挑戰。2025年預測顯示，整體遊客人數將下降1%，國際遊客人數將下降9.2%。

加州目前是全球第四大經濟體，境內生產總值(GDP)達4.1兆美元，比日本整個國家都多。加州在財星500大企業、新企業創立和製造業產出方面，居美國領先地位。在人工智慧 和製造業方面，也處世界領先地位，擁有全球前50 強人工智慧公司中的32家，並占有全球25%的人工智慧專利。

面對預期挑戰，紐森和州政府旅遊機構鼓勵居民多在州內旅行，以支持加州的旅遊業。同時推出新的促銷活動，鼓勵加拿大消費者前來加州旅行。加州繼續歡迎新居民，自2021年以來，加州人口增加近27萬5000人，這個現象與先前不準確的人口下降報告相反。