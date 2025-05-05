年薪8萬5 加州這工作被評為全美最佳

無論是在薪資待遇、培訓標準還是公共安全支出方面，加州均名列前茅。（LAPD Instagram截圖）

根據財經網站WalletHub最新調查，加州 被評為全美最適合從事執法工作的州。無論是在薪資待遇、培訓標準還是公共安全支出方面，加州均名列前茅，成為警察職涯首選。

WalletHub此次研究針對全美50州及華盛頓特區進行排名，依據30項與警察職涯相關的指標進行比較，包括警員薪資中位數、每千名警察死亡人數、警察人均編制與公共安全支出等。

該報告指出，加州州與地方政府在公共安全上的人均支出居全美前列，為警員提供良好的職場環境與資源。警察平均月起薪超過5600美元，居全美第五高；經生活成本調整後，加州警員的年薪中位數約為8萬5600美元，排名全國第三。所謂「生活成本調整」，是指考量當地物價、房租與生活開銷後，收入所得的實際購買力，這讓不同州份的薪資比較更具公平性。除此之外，警員通常還享有退休金 提撥配比、學費補助、公務車、健身設施等豐厚福利。

在訓練制度方面，加州也設有全美最嚴格的規範之一。警員在正式上線執勤前，須完成664小時的基礎訓練與560小時的實地訓練，後者為全美第二高。此外，加州規定警員必須接受「衝突降級訓練」（de-escalation training），以在高風險執法行動中降低傷亡風險。州內也設有「藍色警報」（Blue Alert）制度，若警察遭襲或罹難，可即時通報社區協助追捕嫌犯。

WalletHub分析師Chip Lupo指出，「某些州份在保障與服務公眾的執法職涯上，更具吸引力。最佳州份通常提供具有競爭力的待遇、完善的訓練制度，並透過紅旗法、藍色警報等州級政策，營造更安全、透明的執法環境。」

在警察暴力與執法爭議事件頻傳的當下，美國約80萬名警察承受著比以往更高的社會關注與壓力。雖有少數員警行為不當，但大多數執法人員仍每日冒險保護民眾安全。