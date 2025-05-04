南加華男冒充IRS行騙 靠一說法騙走兩萬元

亞凱迪亞市男子歐子全（Ziquan Ou，音譯），涉嫌冒充國稅局（IRS）官員，從一名受害者手中騙走約2萬美元。（河濱縣警局提供）

根據河濱縣（Riverside County）警方最新消息，亞凱迪亞 市男子歐子全（Ziquan Ou，音譯），涉嫌冒充國稅局 （IRS）官員，從一名受害者手中騙走約2萬美元，歐子全於諾科（Norco）被捕。

河濱縣警局表示，1日上午11時30分，警員前往Kips Korner街2300號街區進行詐騙調查。受害人稱，一男冒充國稅局官員，謊稱受害人的帳戶遭盜用，並騙取約2萬美元。

經調查，該嫌疑人是歐子全，從姓氏判斷應為華裔 。警方稱，歐子全在詐騙得手後，隨後再次聯絡受害人，要求提供更多資金。受害人同意支付該款項，並同意讓歐子全前往其住所取款。當歐子全抵達受害人住所時，警員已經在場，並將其逮捕。

警方隨後對歐子全的車輛進行搜查，發現並沒收一把槍、毒品、多張身分證及大量禮品卡。

歐子全被控多項與詐騙相關的重罪指控及持有毒品罪，送入羅伯特普雷斯利拘留中心（Robert Presley Detention Center）拘押。