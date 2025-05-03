感恩美國義診遊園會 聖谷亞裔積極融入主流

眾多民選官員、社團領袖出席開幕式。（記者王若然／攝影）

第11屆感恩美國義診園遊會3日在聖蓋博 大劇院內外舉行，精彩的開幕儀式和歌舞表演，以及眾多的免費醫療服務、講座，社區攤位，吸引了大批各族裔民眾參與。

上午9時30分，聖蓋博大劇院內舉辦了隆重的開場儀式。聖蓋博市警局、消防局衛隊護送美國國旗入場，139男童軍小隊將美國國旗緩緩升起。歌唱家Charles Shao帶來雄厚的美國國歌，全場起立。Horizon合唱團也帶來美妙的歌曲「America， the Beautiful」，表達了「感恩美國」的主題。

活動主辦方代表美國華人政治聯（IAPAC）主席盧春雨、亞裔 才藝基金會（Asian Arts Talents Foundation）主席莊春惠（Donna Chen）、亞美權益促進會（AAAA）會長賀曉慧（Mary He），以及聖蓋博希望獅子會會長丁言愉分別致詞。丁言愉介紹，美國是第一代移民的第二故鄉，希望通過「感恩美國」的活動，表達華裔美國人也是美國人的理念。丁言愉也是聖蓋博市市議員，他說，聖蓋博有很多亞裔，該活動在該市舉辦有特別的意義。

當天的活動上，主辦單位為退伍軍人、聖蓋博市警局、消防局頒發了感謝狀，並向相關組織捐獻了支票。

參加當天開幕式並發表講話的民選官員還包括：國會議員趙美心，加州眾議員方樹強辦公室代表Jason，洛杉磯縣估值官潘傑夫（Jefferey Prang），聖蓋博市長曼查卡（Denise Menchaca），市議員吳程遠，蒙特利公園市 市長吳紹榮（Vinh Ngo），副市長楊安立（Elizabeth Yang），阿罕布拉市市長黃幼平，亞凱迪亞市議員王愛琳，喜瑞都市議員黃正芬，鑽石吧市長鄧嘉猷，聖蓋博谷都會水局董事伍國慶等。