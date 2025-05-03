黃石公園車禍：旅行社願承擔遇難者親屬機票住宿

Ctour Holiday旅行社負責人表示旅行社及車上所有乘客同樣是受害者，大家所經歷的哀痛，感同身受，基於同情與人道關懷，將承擔死傷者親屬來往美國的機票、簽證和來美後處理車禍期間的住宿。（微信截圖）

愛達荷州黃石國家公園附近1日晚間發生重大交通事故，造成7人死亡，8人受傷。承接該旅行團的Ctour Holiday旅行社3日表示，旅行社和車上所有乘客都是受害者，對於遊客及家屬所經歷的哀痛感同身受，並將恪守合同義務和人道關懷，承擔死傷者親屬來往美國的機票、簽證 和來美後處理車禍期間的住宿。

該旅行社負責人表示，車上乘客包括12名中國籍人士和兩名義大利 籍華人，其中五名乘客身亡。過去36個小時真是人生中最痛苦的一段時間，為無緣無故失去生命的員工和客人心痛，想到其家屬們的悲傷，真是欲哭無淚。旅行社和警察、中國駐美使領館、律師、保險 公司都保持著頻繁互動，旅行社商業保險也已介入。

他進一步表示，「這起嚴重事故仍在調查之中，警方尚未確認具體原因。在這場突如其來的不幸中，其旅行社及車上所有乘客同樣是受害者，大家所經歷的哀痛，我們感同身受。基於同情與人道關懷，我司將全力為遇難者家屬及受傷乘客家屬提供必要的支持與妥善安排，包括來往美國的機票、簽證和來美後處理車禍期間的住宿均由我司承擔。」

艾達荷州警方3日新聞稿顯示，車禍發生後，所有涉及事故乘客都被送往醫院接受治療，受傷的八名乘客被認為沒有生命危險。賓士高頂車上有14名乘客，其中司機持有加州駕照。車上乘客包括12名中國籍人士和一名義大利籍客人。該旅遊團前往黃石國家公園參加由Ctour Holiday LLC組織的短途旅行。