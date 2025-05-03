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河濱縣住宅屋頂炸飛 兩人燒傷鄰居疏散 疑製毒引燃丁烷

洛杉磯訊
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河濱縣莫瑞諾谷一處住宅3日上午爆炸，疑與非法毒品實驗室有關，兩人燒傷送醫，屋頂被炸飛，鄰近住戶緊急疏散。（ABC7電視台畫面擷圖）
河濱縣莫瑞諾谷一處住宅3日上午爆炸，疑與非法毒品實驗室有關，兩人燒傷送醫，屋頂被炸飛，鄰近住戶緊急疏散。（ABC7電視台畫面擷圖）

河濱縣（Riverside County）莫瑞諾谷市（Moreno Valley）一處民宅2日上午發生爆炸，疑因車庫內非法操作丁烷蜂蜜油（Butane Hash Oil）實驗室引發事故，導致屋頂被炸飛，兩人中至重度燒傷送醫。爆炸威力驚人，波及周邊數戶住家，部分住戶緊急撤離，所幸無其他人員受傷。

根據河濱縣警局消息，爆炸發生於上午10時30分左右，地點位於帕蒂琳大道（Pattilynn Drive），鄰近亞歷山德羅路（Allessandro）與弗雷德里克街（Frederick）交會處。初步調查顯示，爆炸起因為該住家車庫內設有非法毒品實驗室，疑進行濃縮大麻製程時引燃丁烷爆炸。

鄰居拉米雷斯（Yolanda Ramirez）接受abc7電視台採訪時回憶，先是聽見一聲巨響，接著整棟房屋隨之震動，甚至感覺聲波穿透身體。她說，透過窗戶望見濃煙升起後，立即走出屋外查看近鄰是否平安。

河濱縣消防局指出，爆炸時車庫內有兩人，皆遭受中度至重度燒傷，緊急送往醫院治療。加州消防局河濱縣分局發言人埃斯皮諾薩（Karina Espinoza）表示，車庫牆壁的一側因爆炸而破裂，濃煙竄出屋外。消防人員於現場發現多組連接儲氣罐的壓力裝置，印證爆炸與危險物質處理有關。

埃斯皮諾薩指出，儘管爆炸強烈，但除兩名傷者外，未造成其他居民受害。為防範二次災害，當局預防性疏散鄰近數戶住家，並請求危險品處理單位支援現場。屋內數隻狗在爆炸後亦被成功移出，健康良好。目前事故仍在進一步調查中。鄰近住戶表示，知道該屋戶主，但並不認識受傷者。

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