黃石大車禍：警方確認乘客12名中國籍 1義大利公民

愛達荷州 （Idaho State）警方3日確認，在亨利湖（Henry’s Lake）附近20號公路上兩車相撞的致命事故中，高頂旅行車上的乘客包括12名中國籍人士和1名義大利 籍人士，司機持有加州 駕照，組團旅行社是Ctour Holiday LLC。

愛達荷州警方在新聞稿中指出，賓士高頂車上有14名乘客，其中司機持有加州駕照。該旅遊團前往黃石國家公園，參加由Ctour Holiday LLC組織的短途旅行。

Ctour Holiday LLC是一家在南加州執業、提供國際旅行服務的大型旅行社。

警方仍在持續通知遇難者親屬，並與相關的當地和國際單位協調。由於涉及到國際性質，過程相對複雜，恐需要更多時間。

罹難者遺體將被送往阿達縣（Ada County）驗屍官辦公室進行屍檢和身分確認。

愛達荷州警局（ISP）表示將繼續與Ctour Holiday LLC密切合作，並與中國和義大利領事館保持聯繫。

出於隱私考慮，警方不會公布有關受傷者醫療狀況的資訊。但當資訊得到驗證並且可用時，將會提供更多更新消息。