黃石公園車禍皮卡駕駛確認 舊金山中領館旅行安全提醒
黃石公園致命車禍道奇皮卡汽車駕駛者身份已確認，他是德州25歲的居民Isaiah Moreno，已在大火中身亡；其他六名受害者被燒得面目全非。在黃石公園附近16英里處1日晚上7時左右發生一輛賓士高頂車和道奇皮卡相撞的事故，導致七人死亡，目前尚未發現其他罹難者。
據紐約時報消息，Moreno當時駕駛著一輛道奇公羊皮卡向西行駛，而載有14名外國遊客的賓士高頂車則向東行駛。事故原因仍在調查中。Moreno來自德州Humble市，這是休士頓大都會區北部的一個城市。愛達荷州警方在最新消息中表示，由於事件的複雜性，確認所有涉案人員的身份並通知其近親屬需要一些時間。其餘人員被緊急送往醫院，目前其傷勢沒有生命危險。
Fremont縣驗屍官Brenda Dye表示，其他旅遊車上的六名受害者被燒得面目全非，迫使驗屍官不得不等待DNA檢測結果才能進行身份識別。所有六名受害者均來自美國境外，其中兩名來自義大利。
愛達荷州州長Brad Little在社群媒體上表示，州府正在與當地官員合作，「找到導致這場可怕悲劇的原因」。
中國駐舊金山總領事館發布公告，「對罹難者表示深切哀悼，向受傷者和罹難者家屬表達誠摯慰問」。並在第一時間啟動領事保護應急機制，為傷者和遇難者家屬提供領事保護與協助。已要求美方調查核實有關情況並向中方作正式通報，全力搶救傷員，為遇難者家屬善後提供協助，將繼續全力做好後續工作。
同時舊金山中領館發布關於領區中國公民注意旅行安全的緊急提醒。公告指出，日前領區發生旅行交通事故，涉及中國公民傷亡。中國駐舊金山總領事館提醒公民做好各項行前準備，穩妥擬定旅行方案，警惕各類安全風險，確保人身財產安全。遵守當地法令。詳細了解美居留和出入境要求，確保護照、簽證或居留證合法有效。加強安全防範意識。充分了解當地安全情勢，注意天氣和交通狀況，並關注美政府部門發布的安全預警。牢記求助電話。如遇緊急狀況，請及時撥打911報警求助。如需領事協助，請撥打外交部全球領事保護與服務緊急熱線（24小時）：+86-10-12308或+86-10-65612308，或中國駐舊金山總領事館領保協助電話：+1-415-929-6998。
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