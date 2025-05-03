黃石公園車禍皮卡駕駛確認 舊金山中領館旅行安全提醒

中國駐舊金山總領事館針對黃石公園車禍造成中國公民死亡發布公告。（領館網站截圖）

黃石公園致命車禍道奇 皮卡汽車駕駛者身份已確認，他是德州25歲的居民Isaiah Moreno，已在大火中身亡；其他六名受害者被燒得面目全非。在黃石公園附近16英里處1日晚上7時左右發生一輛賓士高頂車和道奇皮卡相撞的事故，導致七人死亡，目前尚未發現其他罹難者。

據紐約時報消息，Moreno當時駕駛著一輛道奇公羊皮卡向西行駛，而載有14名外國遊客的賓士高頂車則向東行駛。事故原因仍在調查中。Moreno來自德州Humble市，這是休士頓大都會區北部的一個城市。愛達荷州 警方在最新消息中表示，由於事件的複雜性，確認所有涉案人員的身份並通知其近親屬需要一些時間。其餘人員被緊急送往醫院，目前其傷勢沒有生命危險。

Fremont縣驗屍官Brenda Dye表示，其他旅遊車上的六名受害者被燒得面目全非，迫使驗屍官不得不等待DNA檢測結果才能進行身份識別。所有六名受害者均來自美國境外，其中兩名來自義大利。

愛達荷州州長Brad Little在社群媒體上表示，州府正在與當地官員合作，「找到導致這場可怕悲劇的原因」。

中國駐舊金山 總領事館發布公告，「對罹難者表示深切哀悼，向受傷者和罹難者家屬表達誠摯慰問」。並在第一時間啟動領事保護應急機制，為傷者和遇難者家屬提供領事保護與協助。已要求美方調查核實有關情況並向中方作正式通報，全力搶救傷員，為遇難者家屬善後提供協助，將繼續全力做好後續工作。

同時舊金山中領館發布關於領區中國公民注意旅行安全的緊急提醒。公告指出，日前領區發生旅行交通事故，涉及中國公民傷亡。中國駐舊金山總領事館提醒公民做好各項行前準備，穩妥擬定旅行方案，警惕各類安全風險，確保人身財產安全。遵守當地法令。詳細了解美居留和出入境要求，確保護照、簽證或居留證合法有效。加強安全防範意識。充分了解當地安全情勢，注意天氣和交通狀況，並關注美政府部門發布的安全預警。牢記求助電話。如遇緊急狀況，請及時撥打911報警求助。如需領事協助，請撥打外交部全球領事保護與服務緊急熱線（24小時）：+86-10-12308或+86-10-65612308，或中國駐舊金山總領事館領保協助電話：+1-415-929-6998。