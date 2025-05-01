飛機上脫褲向空少示愛 南加醉酒男慘了
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聯邦大陪審團1日對一名南加州聖蓋博谷男子發起指控。這名男子在上個月於一架飛往洛杉磯的飛機上性騷擾兩名男性乘務員，摸了乘務員的屁股，脫下褲子，還大聲喊「我愛你！」
根據美國司法部1日發布的消息，今年49歲的阿蘇薩（Azusa）男子伍布里（Dennis Wally Woodbury）被控一項在「美國特別海域及領土內」的虐待性性接觸罪。若罪名成立，他最高面臨兩年聯邦監禁。伍布里上個月在洛杉磯市中心的聯邦法庭第一次過堂，以5萬美元保釋在外，下次過堂5月12日。
根據法庭此前的文件，4月13日，伍布里搭乘了捷藍航空（JetBlue Airway）從佛州Lauderdale飛往洛杉磯國際機場（LAX）的航班。那時的伍布里已經被解僱，他曾是加州高速路巡警。
根據法庭文件，在飛機離開登機口之前，伍布里就與兩名男性乘務員有了不正當接觸。例如，伍布里當時給其中一名乘務員看一張狗的照片，照片背景則是色情照片。之後，伍布里告訴其中一個男乘務員，兩人應該去乘船旅行並做出一個粗野的手勢。
在飛機飛行途中，在乘客用餐之後，第二名乘務員正在收乘客的餐點盤，路過了伍布里。這時醉醺醺的伍布里用左手拍了乘務員的屁股，大喊我愛你。
之後，第一名乘務員在前廊中休息，伍布里走了進去。經乘務員描述，他脫下褲子和內褲，露出生殖器。這名乘務員告知伍布里，他的行為不合適。不久之後，伍布里向這名乘務員要一杯紅酒，乘務員拒絕了他的要求。伍布里這時又脫下褲子和內褲。乘務員說，「夠了，回到你的座位上去。」
在執法人員之後的調查中，案件中的兩名乘務員都表示沒有同意伍布里的行為。
美國聯邦調查局和洛杉磯機場警局負責調查了該起事件。美國聯邦檢察官William M. Larsen負責起訴該案。
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