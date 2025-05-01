飛機上脫褲向空少示愛 南加醉酒男慘了

上個月在捷藍航空（JetBlue Airway）一架飛往洛杉磯的航班上，一名醉酒男子性騷擾乘務員。（美聯社資料照）

聯邦大陪審團1日對一名南加州 聖蓋博谷男子發起指控。這名男子在上個月於一架飛往洛杉磯的飛機上性騷擾 兩名男性乘務員，摸了乘務員的屁股，脫下褲子，還大聲喊「我愛你！」

根據美國司法部1日發布的消息，今年49歲的阿蘇薩（Azusa）男子伍布里（Dennis Wally Woodbury）被控一項在「美國特別海域及領土內」的虐待性性接觸罪。若罪名成立，他最高面臨兩年聯邦監禁。伍布里上個月在洛杉磯市中心的聯邦法庭第一次過堂，以5萬美元保釋在外，下次過堂5月12日。

根據法庭此前的文件，4月13日，伍布里搭乘了捷藍航空（JetBlue Airway）從佛州Lauderdale飛往洛杉磯國際機場 （LAX）的航班。那時的伍布里已經被解僱，他曾是加州高速路巡警。

根據法庭文件，在飛機離開登機口之前，伍布里就與兩名男性乘務員有了不正當接觸。例如，伍布里當時給其中一名乘務員看一張狗的照片，照片背景則是色情照片。之後，伍布里告訴其中一個男乘務員，兩人應該去乘船旅行並做出一個粗野的手勢。

在飛機飛行途中，在乘客用餐之後，第二名乘務員正在收乘客的餐點盤，路過了伍布里。這時醉醺醺的伍布里用左手拍了乘務員的屁股，大喊我愛你。

之後，第一名乘務員在前廊中休息，伍布里走了進去。經乘務員描述，他脫下褲子和內褲，露出生殖器。這名乘務員告知伍布里，他的行為不合適。不久之後，伍布里向這名乘務員要一杯紅酒，乘務員拒絕了他的要求。伍布里這時又脫下褲子和內褲。乘務員說，「夠了，回到你的座位上去。」

在執法人員之後的調查中，案件中的兩名乘務員都表示沒有同意伍布里的行為。

美國聯邦調查局和洛杉磯機場警局負責調查了該起事件。美國聯邦檢察官William M. Larsen負責起訴該案。