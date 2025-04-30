我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

調查:4成美國人懷疑亞裔忠誠度 63%亞裔憂遭歧視

加國人不去美國去哪？36%取消行程 這國成大贏家

YouTube昔19秒大象影片闢新視界 今20歲爆紅視頻賞百萬

洛時記者／Wendy Lee、編譯組
聽新聞
test
0:00 /0:00
Dhar Mann Studios的製作團隊。(洛杉磯時報/Jason Armond攝影)
Dhar Mann Studios的製作團隊。(洛杉磯時報/Jason Armond攝影)

當年啟動一切的那段模糊、僅19秒的YouTube影片，乍看之下並沒有成為病毒式爆紅的條件。

這段在聖地牙哥動物園拍攝的原始影片，出鏡的是平台共同創辦人之一的卡里姆（awed Karim），他在鏡頭前稱讚身後的象群：「這些傢伙很酷的地方是，他們的鼻子真的、真的、真的很長。」

這支名為「我在動物園（Me at the zoo）」的影片，是20年前上傳至YouTube的第一支影片，開啟一種全新的電視媒介。

從這樣微不足道的起點開始，這個網站為全球使用者打開大門，讓大家可以上傳有趣、具病毒潛力的影片，並迅速在網路上爆紅，累積數百萬觀看次數，甚至為一些人帶來數百萬美元的收入。

從科技平台到媒體之王

YouTube不再僅僅是一個科技平台，它已成為電視界的一股強大力量。

像小賈斯汀（Justin Bieber）這樣的流行音樂藝人就是在YouTube上成名的，而包括MrBeast在內的社群媒體明星，則將龐大的粉絲群轉化為強大的娛樂公司。這個曾以家常影片「Charlie咬了我的手指」聞名的平台，如今也是大型音樂節如科切拉（Coachella）及NFL美式足球賽事的串流主場。

根據研究公司MoffettNathanson最近的報告，Google旗下的YouTube去年營收估計達到542億美元，使其成為僅次於華德迪士尼公司的全球第二大媒體公司。該報告稱YouTube為「新的媒體之王」。

「我們絕不能低估YouTube誕生時帶來的巨大影響，」雪城大學（Syracuse University）Bleier電視與流行文化中心主任湯姆森（Robert Thompson說，「20年前YouTube問世，那是電視觀看方式，乃至我們對『什麼是電視』的概念發生重大轉變的信號」。

根據根據尼爾森（Nielsen）統計，自2023年起由執行長莫漢（Neal Mohan）領導的YouTube，在今年3月占美國電視觀看時間的12%。

YouTube官網表示，目前平台上已有超過200億支影片，平均每天上傳超過2000萬支影片。 如今，觀看用戶更多是在電視上而非智慧型手機或電腦螢幕，平均每天在電視上觀看YouTube內容的時間超過10億小時。

MoffettNathanson的報告指出，YouTube無與倫比的觸及範圍、強大的品牌影響力及無所不在的分送管道，使其能夠將創作者、廣告主與觀眾緊密連結，這是其他平台無法比擬的。

網路創作者的崛起

這也為像曼達（Dhar Mann）這樣的影片創作者打開機會。他2018年開始在YouTube上傳影片，當時並無任何電影製作背景。此前，他曾經營販售大麻種植器材的生意。

如今，曼達在布班克（Burbank）經營的Dhar Mann Studios，擁有12萬5000平方呎的製作空間，雇用約200名員工，每年與2000名演員合作，製作以家庭友善為主題、探討霸凌、嗜睡症、慢性發炎性腸病、囤積症等議題的節目。根據富比世（Forbes）估計，曼達去年收入達到4500萬美元，絕大部分來自YouTube。

「我不需要等兩年讓片廠批准我的案子再寄支票給我，」40歲的曼達說：「只要有人開始看我的影片，我就能立刻開始變現，所以YouTube改變了我的人生。我認為，它不只是電視的未來──它就是電視，這個世界正在逐漸意識到這一點。」

YouTube在聖馬刁（San Mateo）創立時，創辦人並未打算挑戰電視產業。他們最初設想的是一個約會網站，讓使用者上傳影片並互相評分。當這個點子行不通後，他們決定開放平台讓各種影片都能上傳。用戶藉由在社群網站「我的空間（MySpace）」分享影片，為YouTube帶來了巨大流量。

「我們讓創作者和民眾有機會觸及全球觀眾，與世界分享自己的熱情，」YouTube產品副總裁漢尼夫（Amjad Hanif）在接受採訪時說，「在YouTube出現之前，這是無法做到的。現在，不論在美國、泰國、東南亞還是南美洲，你都能透過這個全球網絡學習、教育與娛樂」。

YouTube成功建立龐大用戶群的關鍵之一，就是擁抱（並且關鍵地，付費）影片創作者──那些為平台提供內容的人們。 2007年，YouTube推出夥伴計畫（Partnership Program），讓創作者能透過廣告獲利。這種財務誘因鼓勵創作者持續上傳影片，從而吸引更多觀眾和廣告商湧向YouTube。

「YouTube成為一種全新藝術形式的搖籃，」湯姆森說：「這種由使用者創作的影片，無論是自製、挖掘到的片段並上傳的內容，都不同於以往。它不再只是一個情境喜劇或實境秀。」

催生全新的造星模式

早期創作者拿到第一份酬勞後，開始被鼓勵將YouTube當成職業發展。能夠輕鬆錄製自己的影片並上傳到網路供全世界觀看，徹底改變好萊塢發掘新秀的方式。

「對我來說，這打破了過去的藩籬，不再只有那五個地方可以去尋找人才，」喜劇工作室暨藝人經紀公司Stapleview執行長葛瑞（Sam Grey）說，他已根據社群媒體的影片簽下多位喜劇藝人，「你不需要搬到大城市，你可以在任何地方做這件事，優秀的人自然會脫穎而出」。

知名美妝教學影片創作者斯達爾（Patrick Starrr）表示，25歲時靠YouTube賺到第一個100萬美元。他辭去佛羅里達MAC化妝品零售店的工作，搬到洛杉磯。「我是活生生的證明：你可以把熱情變成職業，把使命轉化為力量，」現年35歲的斯達爾在電子郵件中指出，「YouTube給了我一支麥克風，我從未放下過它。」

當時，這條職涯道路仍在萌芽期。創作者們一邊摸索，一邊學習如何建立團隊、談判品牌合作案。也有人得面對父母的質疑。「我媽媽總是對我碎碎念，為什麼要做Youtube，」現任野蠻先生高管的艾波比（Chucky Appleby）回答她說：「媽媽，靠這個真的能養活自己。」

根據商業內幕（Business Insider）報導，野蠻先生的控股公司Beast Industries去年營收達到4億7300萬美元，員工人數超過400人。艾波比說，在過去28天內，野蠻先生的影片（包括挑戰與特技影片）在YouTube累計獲得36億次觀看。

版權侵權與兒童隱私管理

但隨著YouTube初期人氣暴漲，版權侵權訴訟的威脅也隨之而來。YouTube迅速行動，與環球音樂集團（Universal Music Group）等音樂公司達成協議。2007年，派拉蒙（Paramount）和MTV母公司Viacom以版權侵權為由起訴Google（前一年以16億5000萬美元收購YouTube），最終在2014年和解。

為回應娛樂產業的擔憂，Google推出「內容識別系統（Content ID）」，讓媒體夥伴可以辨識未經授權的內容，並選擇將影片下架或從其中的廣告獲得收入。漢尼夫說，這項系統加上YouTube夥伴計畫，形成一個完整循環，讓YouTube經濟得以蓬勃發展，平台得以成長。

此外，還有家長對於兒童可觀看內容的關切。2015年，YouTube推出專為兒童設計的YouTube Kids應用程式，提供適齡影片與家長監控功能。2019年，YouTube與Google因未經父母同意收集13歲以下兒童資料，被美國聯邦貿易委員會（FTC）及紐約州檢察長提告，最終達成1億7000萬美元的和解協議。此後，YouTube改變針對兒童內容的廣告投放方式。

進軍電視與大型直播

YouTube的野心在2017年擴展到現場電視領域，推出YouTube TV服務，提供超過40個直播電視頻道。這項服務吸引愈來愈多有線電視「剪線族」與從小看YouTube長大的一代。

自2011年起，YouTube也逐漸成為大型現場活動的主要串流平台，例如科切拉音樂節。到2023年，YouTube開始播放NFL Sunday Ticket的場外轉播賽事。YouTube TV最初被視為年輕人不裝有線電視的便宜選擇，但經過數次漲價後，如今月費達到82.99美元，引發不少用戶不滿。

儘管YouTube曾因開創網路影片領域而受益，但也面臨來自Instagram、TikTok等社群媒體平台的激烈競爭。為了應對，YouTube於2020年推出短影片功能Shorts；目前Shorts每日平均觀看次數達到700億次。

此外，公司也讓創作者有更多元的收入來源，不再僅靠廣告與品牌合作，包括推出頻道會員制（Channel Memberships）。許多創作者認為，相較其他平台，YouTube在營收分潤、數據分析工具與觸及率上仍具有優勢。

並非每一項策略都成功

從2016年開始，YouTube曾試圖推出一系列高成本劇集，透過付費訂閱服務來與Hulu等串流平台競爭，但大多數節目未能在平台上引起足夠關注。其中，改編自「空手道小子（Karate Kid）」電影系列的影集「眼鏡蛇道館（Cobra Kai）」最初是YouTube Original節目，後來才在Netflix大紅。

傳統媒體公司也注意到YouTube受歡迎的趨勢，例如影片播客（video podcast）興起；Spotify正在搶攻這個市場，Netflix也在探索相關方向。

喜劇網絡Smosh總裁海考克斯（Ian Hecox)形容YouTube過去20年的歷程就像波浪起伏，時而高峰，時而低谷，中間也伴隨演算法的變動。但他對未來仍充滿信心。

洛時精選為世界日報與洛杉磯時報經過正式協議的互惠專版，每周刊出。

YouTube turns 20 years old. How it changed TV as we know it

https://www.latimes.com/entertainment-arts/business/story/2025-04-23/two-decades-ago-youtube-uploaded-its-first-video-now-its-a-tv-juggernaut

Dhar Mann Studios內的拍攝場景：雜貨店 （洛杉磯時報／Jason...
Dhar Mann Studios內的拍攝場景：雜貨店 （洛杉磯時報／Jason Armond攝影）
曼達（右）在布班克的Dhar Mann Studios的一個攝影棚內，與製作經理...
曼達（右）在布班克的Dhar Mann Studios的一個攝影棚內，與製作經理奧提茲（Ruben Ortiz）交談。曼達2018年開始在YouTube上傳影片，展開他的職業生涯。 （洛杉磯時報／Jason Armond攝影）
位於布班克的Dhar Mann Studios內的拍攝場景：美髮沙龍。（洛杉磯時...
位於布班克的Dhar Mann Studios內的拍攝場景：美髮沙龍。（洛杉磯時報／Jason Armond攝影）
Dhar Mann Studios內的拍攝場景：茶館。（洛杉磯時報／Jason ...
Dhar Mann Studios內的拍攝場景：茶館。（洛杉磯時報／Jason Armond攝影）
Dhar Mann Studios內的拍攝場景：一所學校的室內場景。（洛杉磯時報...
Dhar Mann Studios內的拍攝場景：一所學校的室內場景。（洛杉磯時報／Jason Armond攝影）
Dhar Mann Studios製作經理奧提茲（Ruben Ortiz）。該公...
Dhar Mann Studios製作經理奧提茲（Ruben Ortiz）。該公司專為YouTube頻道製作家庭友善節目。 （洛杉磯時報／Jason Armond攝影）
Dhar Mann Studios內的拍攝場景：咖啡館。（洛杉磯時報／Jason...
Dhar Mann Studios內的拍攝場景：咖啡館。（洛杉磯時報／Jason Armond攝影）
Dhar Mann Studios內的拍攝場景：一所學校的室外場景。（洛杉磯時報...
Dhar Mann Studios內的拍攝場景：一所學校的室外場景。（洛杉磯時報／Jason Armond攝影）

YouTube Google 社群媒體

上一則

火爆台北60年 好市多上架「阜杭豆漿」價格超實惠

下一則

顛覆認知 研究發現常吃雞鴨增加罹癌與死亡風險

延伸閱讀

快看世界／沒有REAL ID？搭機證件新規定

快看世界／沒有REAL ID？搭機證件新規定
快看世界／今日你應知道5件事

快看世界／今日你應知道5件事
報紙將走入歷史？英知名媒體人：YouTube正顛覆產業

報紙將走入歷史？英知名媒體人：YouTube正顛覆產業
國民黨遭爆動員移工上凱道 勞動部要查 違法就開罰

國民黨遭爆動員移工上凱道 勞動部要查 違法就開罰
YouTube開台20年 上傳影片逾200億支 每天至少35億個讚

YouTube開台20年 上傳影片逾200億支 每天至少35億個讚
YouTube問世20年上傳逾200億支影片 這些歌手被點擊最多

YouTube問世20年上傳逾200億支影片 這些歌手被點擊最多

熱門新聞

近日一對持有綠卡的華裔夫婦離境三周，如海關時被警告出去太久。（示意圖，美國海關和邊境保護局／Mani Albrecht攝影）

綠卡華人夫婦返鄉三周 竟被海關警告離美太久

2025-04-24 19:30
加州白卡用於非醫療福利遭到聯邦批評。（取自Welbe Health網頁）

加州白卡Medi-Cal被川普盯上 這2項福利恐被砍

2025-04-25 13:11
不成為好市多會員還是有辦法購買其商品。（美聯社）

不是會員 也有方法蹭Costco好康

2025-04-24 22:17
洛杉磯一名土生土長的女律師收到國土安全部郵件，要求她立即離境。（KTLA）

洛杉磯土生土長女律師被要求離境 結局是這樣

2025-04-25 17:30
麥當勞5月5日推出新品：McCrispy Strips。（麥當勞）

麥當勞重磅回歸 這款美味成永久菜單新星

2025-04-25 18:03
一名在洛杉磯生活超過20年的無證移民，近日與其美國籍妻子選擇離開美國返回墨西哥，避免被拘留及遣返的風險。（NBC4）

南加美籍女子自願被逐出境 原因令人落淚

2025-04-29 14:55

超人氣

更多 >
不靠燙染 哈佛教授3招祕訣逆轉白髮

不靠燙染 哈佛教授3招祕訣逆轉白髮
關稅戰讓中國貨來不了 進口餐盒華商「撐不住了」

關稅戰讓中國貨來不了 進口餐盒華商「撐不住了」
探望生病父親返美被捕 女子持綠卡加州生活30多年

探望生病父親返美被捕 女子持綠卡加州生活30多年
趙薇離婚隨時復出 富商前夫淪國際通緝犯：不回國弄死你

趙薇離婚隨時復出 富商前夫淪國際通緝犯：不回國弄死你
過敏嚴重的季節 醫生：3方法緩解症狀

過敏嚴重的季節 醫生：3方法緩解症狀