YouTube昔19秒大象影片闢新視界 今20歲爆紅視頻賞百萬

Dhar Mann Studios的製作團隊。(洛杉磯時報/Jason Armond攝影)

當年啟動一切的那段模糊、僅19秒的YouTube 影片，乍看之下並沒有成為病毒式爆紅的條件。

這段在聖地牙哥動物園拍攝的原始影片，出鏡的是平台共同創辦人之一的卡里姆（awed Karim），他在鏡頭前稱讚身後的象群：「這些傢伙很酷的地方是，他們的鼻子真的、真的、真的很長。」

這支名為「我在動物園（Me at the zoo）」的影片，是20年前上傳至YouTube的第一支影片，開啟一種全新的電視媒介。

從這樣微不足道的起點開始，這個網站為全球使用者打開大門，讓大家可以上傳有趣、具病毒潛力的影片，並迅速在網路上爆紅，累積數百萬觀看次數，甚至為一些人帶來數百萬美元的收入。

從科技平台到媒體之王

YouTube不再僅僅是一個科技平台，它已成為電視界的一股強大力量。

像小賈斯汀（Justin Bieber）這樣的流行音樂藝人就是在YouTube上成名的，而包括MrBeast在內的社群媒體 明星，則將龐大的粉絲群轉化為強大的娛樂公司。這個曾以家常影片「Charlie咬了我的手指」聞名的平台，如今也是大型音樂節如科切拉（Coachella）及NFL美式足球賽事的串流主場。

根據研究公司MoffettNathanson最近的報告，Google 旗下的YouTube去年營收估計達到542億美元，使其成為僅次於華德迪士尼公司的全球第二大媒體公司。該報告稱YouTube為「新的媒體之王」。

「我們絕不能低估YouTube誕生時帶來的巨大影響，」雪城大學（Syracuse University）Bleier電視與流行文化中心主任湯姆森（Robert Thompson說，「20年前YouTube問世，那是電視觀看方式，乃至我們對『什麼是電視』的概念發生重大轉變的信號」。

根據根據尼爾森（Nielsen）統計，自2023年起由執行長莫漢（Neal Mohan）領導的YouTube，在今年3月占美國電視觀看時間的12%。

YouTube官網表示，目前平台上已有超過200億支影片，平均每天上傳超過2000萬支影片。 如今，觀看用戶更多是在電視上而非智慧型手機或電腦螢幕，平均每天在電視上觀看YouTube內容的時間超過10億小時。

MoffettNathanson的報告指出，YouTube無與倫比的觸及範圍、強大的品牌影響力及無所不在的分送管道，使其能夠將創作者、廣告主與觀眾緊密連結，這是其他平台無法比擬的。

網路創作者的崛起

這也為像曼達（Dhar Mann）這樣的影片創作者打開機會。他2018年開始在YouTube上傳影片，當時並無任何電影製作背景。此前，他曾經營販售大麻種植器材的生意。

如今，曼達在布班克（Burbank）經營的Dhar Mann Studios，擁有12萬5000平方呎的製作空間，雇用約200名員工，每年與2000名演員合作，製作以家庭友善為主題、探討霸凌、嗜睡症、慢性發炎性腸病、囤積症等議題的節目。根據富比世（Forbes）估計，曼達去年收入達到4500萬美元，絕大部分來自YouTube。

「我不需要等兩年讓片廠批准我的案子再寄支票給我，」40歲的曼達說：「只要有人開始看我的影片，我就能立刻開始變現，所以YouTube改變了我的人生。我認為，它不只是電視的未來──它就是電視，這個世界正在逐漸意識到這一點。」

YouTube在聖馬刁（San Mateo）創立時，創辦人並未打算挑戰電視產業。他們最初設想的是一個約會網站，讓使用者上傳影片並互相評分。當這個點子行不通後，他們決定開放平台讓各種影片都能上傳。用戶藉由在社群網站「我的空間（MySpace）」分享影片，為YouTube帶來了巨大流量。

「我們讓創作者和民眾有機會觸及全球觀眾，與世界分享自己的熱情，」YouTube產品副總裁漢尼夫（Amjad Hanif）在接受採訪時說，「在YouTube出現之前，這是無法做到的。現在，不論在美國、泰國、東南亞還是南美洲，你都能透過這個全球網絡學習、教育與娛樂」。

YouTube成功建立龐大用戶群的關鍵之一，就是擁抱（並且關鍵地，付費）影片創作者──那些為平台提供內容的人們。 2007年，YouTube推出夥伴計畫（Partnership Program），讓創作者能透過廣告獲利。這種財務誘因鼓勵創作者持續上傳影片，從而吸引更多觀眾和廣告商湧向YouTube。

「YouTube成為一種全新藝術形式的搖籃，」湯姆森說：「這種由使用者創作的影片，無論是自製、挖掘到的片段並上傳的內容，都不同於以往。它不再只是一個情境喜劇或實境秀。」

催生全新的造星模式

早期創作者拿到第一份酬勞後，開始被鼓勵將YouTube當成職業發展。能夠輕鬆錄製自己的影片並上傳到網路供全世界觀看，徹底改變好萊塢發掘新秀的方式。

「對我來說，這打破了過去的藩籬，不再只有那五個地方可以去尋找人才，」喜劇工作室暨藝人經紀公司Stapleview執行長葛瑞（Sam Grey）說，他已根據社群媒體的影片簽下多位喜劇藝人，「你不需要搬到大城市，你可以在任何地方做這件事，優秀的人自然會脫穎而出」。

知名美妝教學影片創作者斯達爾（Patrick Starrr）表示，25歲時靠YouTube賺到第一個100萬美元。他辭去佛羅里達MAC化妝品零售店的工作，搬到洛杉磯。「我是活生生的證明：你可以把熱情變成職業，把使命轉化為力量，」現年35歲的斯達爾在電子郵件中指出，「YouTube給了我一支麥克風，我從未放下過它。」

當時，這條職涯道路仍在萌芽期。創作者們一邊摸索，一邊學習如何建立團隊、談判品牌合作案。也有人得面對父母的質疑。「我媽媽總是對我碎碎念，為什麼要做Youtube，」現任野蠻先生高管的艾波比（Chucky Appleby）回答她說：「媽媽，靠這個真的能養活自己。」

根據商業內幕（Business Insider）報導，野蠻先生的控股公司Beast Industries去年營收達到4億7300萬美元，員工人數超過400人。艾波比說，在過去28天內，野蠻先生的影片（包括挑戰與特技影片）在YouTube累計獲得36億次觀看。

版權侵權與兒童隱私管理

但隨著YouTube初期人氣暴漲，版權侵權訴訟的威脅也隨之而來。YouTube迅速行動，與環球音樂集團（Universal Music Group）等音樂公司達成協議。2007年，派拉蒙（Paramount）和MTV母公司Viacom以版權侵權為由起訴Google（前一年以16億5000萬美元收購YouTube），最終在2014年和解。

為回應娛樂產業的擔憂，Google推出「內容識別系統（Content ID）」，讓媒體夥伴可以辨識未經授權的內容，並選擇將影片下架或從其中的廣告獲得收入。漢尼夫說，這項系統加上YouTube夥伴計畫，形成一個完整循環，讓YouTube經濟得以蓬勃發展，平台得以成長。

此外，還有家長對於兒童可觀看內容的關切。2015年，YouTube推出專為兒童設計的YouTube Kids應用程式，提供適齡影片與家長監控功能。2019年，YouTube與Google因未經父母同意收集13歲以下兒童資料，被美國聯邦貿易委員會（FTC）及紐約州檢察長提告，最終達成1億7000萬美元的和解協議。此後，YouTube改變針對兒童內容的廣告投放方式。

進軍電視與大型直播

YouTube的野心在2017年擴展到現場電視領域，推出YouTube TV服務，提供超過40個直播電視頻道。這項服務吸引愈來愈多有線電視「剪線族」與從小看YouTube長大的一代。

自2011年起，YouTube也逐漸成為大型現場活動的主要串流平台，例如科切拉音樂節。到2023年，YouTube開始播放NFL Sunday Ticket的場外轉播賽事。YouTube TV最初被視為年輕人不裝有線電視的便宜選擇，但經過數次漲價後，如今月費達到82.99美元，引發不少用戶不滿。

儘管YouTube曾因開創網路影片領域而受益，但也面臨來自Instagram、TikTok等社群媒體平台的激烈競爭。為了應對，YouTube於2020年推出短影片功能Shorts；目前Shorts每日平均觀看次數達到700億次。

此外，公司也讓創作者有更多元的收入來源，不再僅靠廣告與品牌合作，包括推出頻道會員制（Channel Memberships）。許多創作者認為，相較其他平台，YouTube在營收分潤、數據分析工具與觸及率上仍具有優勢。

並非每一項策略都成功

從2016年開始，YouTube曾試圖推出一系列高成本劇集，透過付費訂閱服務來與Hulu等串流平台競爭，但大多數節目未能在平台上引起足夠關注。其中，改編自「空手道小子（Karate Kid）」電影系列的影集「眼鏡蛇道館（Cobra Kai）」最初是YouTube Original節目，後來才在Netflix大紅。

傳統媒體公司也注意到YouTube受歡迎的趨勢，例如影片播客（video podcast）興起；Spotify正在搶攻這個市場，Netflix也在探索相關方向。

喜劇網絡Smosh總裁海考克斯（Ian Hecox)形容YouTube過去20年的歷程就像波浪起伏，時而高峰，時而低谷，中間也伴隨演算法的變動。但他對未來仍充滿信心。

洛時精選為世界日報與洛杉磯時報經過正式協議的互惠專版，每周刊出。

YouTube turns 20 years old. How it changed TV as we know it