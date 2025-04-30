收到「高管」轉帳和購買禮品卡請求 企業損失上百萬

來自身份盜竊資源中心的培訓專家Michael DiTurno深入探討了現代詐騙手法的多樣性。（記者朱敏梓/攝影）

由非牟利組織「消費者行動」（Consumer Action）主辦的社區教育圓桌會議於30日在巴沙迪那市的希爾頓（Hilton）酒店舉行，近50位來自非牟利機構及小型企業的成員參與了此次會議，其中不少來自華人 及亞裔 社區的與會人士，共同探討消費者隱私權和電話推銷法律的最新發展。有專家分享「商業郵件詐騙」，有企業因此被騙上百萬美元。

此次會議的主題圍繞消費者的隱私權保護以及消費者通訊權益保障法（TCPA）。「消費者行動」行政主任Anna Flores致辭稱，隱私保護對每個人都至關重要，特別是在當今數位時代，個人資料的保護成為了許多消費者的迫切需求。她表示，這場圓桌會議的目的在於幫助與會者了解如何保護自己的個人資料，尤其是當他們接到來自不明機構的電話或電子郵件時，應如何保持警覺並避免成為詐騙的受害者。

隨後，來自各大機構的專家全方位介紹了如何維護消費者權益。來自美國聯邦貿易委員會（FTC）的律師Jordan Navarrette介紹了企業如何應對電話行銷詐騙。他指出，現今的電話行銷詐騙手法愈發精巧，企業必須加強防範措施，以保護消費者免受騙局侵害。

來自身份盜竊資源中心的培訓專家Michael DiTurno則深入探討了現代詐騙手法的多樣性，特別是透過短信和電話進行的詐騙。他指出，詐騙者經常利用「短信詐騙」來欺騙消費者，例如假冒收費機構或聲稱欠款的通知，這些信息經常使消費者感到困惑和擔憂。他還分享了自己每天都會接到假冒知名品牌的推銷電話，這些電話目的只是誘導人們提供敏感信息。

DiTurno強調，詐騙者利用現代科技工具，如QR碼和不安全的電子郵件渠道，來收集個人資料。他特別提醒消費者，無論是通過QR碼還是電子郵件中的鏈接，都應小心謹慎，避免提供任何敏感的個人信息。他指出，無論詐騙者的手段如何巧妙，最重要的一點就是不要回應來自未知來源的訊息，尤其是提供個人資料的要求。邁克爾強調，若有任何疑慮，應直接聯繫機構的官方電話或網站，而不是透過詐騙信息中的聯絡方式進行確認。

除了身份盜竊防範，DiTurno還提到了「商業郵件詐騙」，即詐騙者假冒企業高層，透過電子郵件要求員工進行財務轉帳或購買禮品卡。他分享了真實案例，其中企業因為沒有警覺到這種簡單但有效的詐騙手法，結果損失了數百萬美元。邁克爾指出，這類詐騙依賴的是讓受害者感到「緊急」和「秘密」，因此他提醒所有企業及消費者，在接到可疑的郵件時，應該冷靜應對，避免衝動行動。