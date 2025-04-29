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華裔記者報導移民新聞 害怕自己成為ICE目標也被驅逐

洛杉磯訊
持臨時簽證、綠卡等身分的記者害怕，移民新聞報導會讓自己陷入危險。(示意圖，取自Unsplash.com網頁)
持臨時簽證、綠卡等身分的記者害怕，移民新聞報導會讓自己陷入危險。(示意圖，取自Unsplash.com網頁)

隨著川普政府加強對移民和媒體的打擊力度，持臨時簽證綠卡等身分的記者們害怕，他們的新聞報導可能會讓自己陷入危險之中，成為ICE特工的驅逐目標。這種恐懼和擔憂也影響到一些華人媒體記者。

據美國社區媒體（American Community Media, ACoM）報導，很多記者在擔心會讓自己處於危險的境地。記者Clavel Rangel是來自委內瑞拉（Venezuela）的綠卡持有者，她表示，隨著川普政府加大驅逐行動的力度，她擔憂撰寫的報導危及自己的身分。3月底，Rangel曾到多倫多參加記者會，報導政府將委內瑞拉移民驅逐到薩爾瓦多（El Salvador）的事件，自那時起，她開始收到有關當局擬議對委內瑞拉人實施旅行禁令的簡訊。

「政府多次聲稱他們是幫派成員，但我們媒體說不是，因為沒有任何證據證明他們是幫派成員。」Rangel懷疑自己是否因此也處於危險中。作為一名記者，她擔心自己的工作會招致政界人士的強烈反對，「我當初來到這裡，是因為覺得這是一個可以繼續從事新聞工作的自由空間。」但如今，隨著ICE突襲行動持續，很多非公民記者在報導移民新聞時，都像Rangel一樣，害怕自己會成為ICE的行動目標，面臨被驅逐的風險。

南加華人媒體一位不願具名的記者表示，最近一段時間，她也生活在同樣的恐懼中。作為一名幾十年的資深記者，她曾懷著新聞自由的夢想來到美國，但現在的大局勢，讓這名資深記者越來越害怕自己的移民新聞報導，會不會遭到當局的監控。「我甚至放棄今年回中國探親的計畫，因為擔心返美入境時，綠卡身分會因為我的工作被撤銷。」

紐馬克新聞研究生院克雷格新聞保護倡議機構創始人西蒙（Joel Simon）指出，非公民移民記者在當前政治環境下面臨風險，尤其報導移民新聞。媒體記者的擔憂源於新政府對媒體的強硬態度，政府針對CBS和 ABC等媒體的報導提起多起訴訟；聯邦傳播委員會（FCC）調查NPR 和PBS等媒體涉嫌內容偏見；並禁止幾家主要媒體進入白宮橢圓形辦公室和五角大樓的常規位置。

據無國界記者組織稱，美國的新聞自由記錄已跌至歷史最低點。新聞自由基金會（Freedom of the Press Foundation）Seth Stern認為，一旦政府聲稱有權使用居住身分作為管制言論的手段，事態就會迅速升級，變得難以預測，並警告記者可能是下一個受害者。

新聞自由記者委員會Flavie Fuentes表示，她經常接到媒體電話，對日益危險的法律環境表示擔憂。擔憂分兩類，第一類是記者因為他們的報導擔憂，無論其身分如何；第二類是記者因自己的移民身分擔憂。關於後者，記者最關心的問題是，「政府撤銷我的簽證有多容易？」答案是：視情況而定。

康乃爾大學法學院退休教授、曾擔任移民律師40年的Stephen Yale-Loehr表示，如果記者只是報導新聞，受到「第一修正案」保護，不必擔心因此被驅逐出境；但記者如果撰寫批評川普政府的專欄文章，一些例子表明當局確實在抓捕這些人。Yale-Loehr建議持有臨時簽證、綠卡的記者，隨時攜帶相關文件，並在出國旅行時使用一次性手機。「每位記者必須根據自身情況，確定風險承受能力，如果對報導某事件感到不舒服，應與編輯及時溝通。」

移民 綠卡 簽證

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